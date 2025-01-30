Зимние виды
30.01.2025, 13:45

На грани завершения карьеры: как Нина Петрыкина переписывает историю эстонского фигурного катания

 
Нина Петрыкина перед выходом на короткую программу чемпионата Европы 2025
Нина Петрыкина перед выходом на короткую программу чемпионата Европы 2025
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Нина Петрыкина продолжает радовать болельщиков своими достижениями. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллинне она продемонстрировала выдающийся результат, заняв второе место в короткой программе с 68,94 балла. Этот результат стал её лучшим на сегодняшний день в карьере, а также принес ей малую серебряную медаль. RusDelfi отмечает, что Нина — не просто талантливая фигуристка, а настоящая звезда, которая переписывает историю эстонского фигурного катания прямо на наших глазах.

Нина Петрыкина начала свой путь в фигурном катании в 2008 году и с тех пор добилась значительных успехов. Под руководством тренера Светланы Варнавской в 2016 году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Эстонии среди детей (Basic Novice).

Дебют на национальном чемпионате среди взрослых состоялся в конце 2017 года, где Нина заняла седьмое место. В том же сезоне она участвовала в юниорском Первенстве Эстонии, где, несмотря на ошибку на двойном лутце, заняла в короткой программе третье место и сохранила его после произвольной программы.

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