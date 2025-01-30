Евросоюз закупил санкционную фанеру в России и Беларуси на 1,5 млрд евро. В числе импортеров и Эстония

Авторы утверждают, что семь из десяти крупнейших российских экспортеров берёзовой фанеры по-прежнему поставляют её в ЕС, передает „Радио Свобода“. Материал используется в производстве мебели, паркета, спортивного инвентаря и игрушек. Среди покупателей – поставщики крупнейшей польской сети мебельных магазинов Black Red White и крупнейший производитель стен для скалолазания Walltopia.

Фанера производится в России и Беларуси, в том числе с использованием труда заключённых, после чего оформляется как произведённая в других странах, например в Китае, Казахстане, Грузии и Турции.

Крупнейшими импортёрами фанеры выступают Польша, Эстония, Германия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Каждый день в ЕС ввозят 22 контейнера с подсанкционным товаром.

В расследовании отмечается, что, даже если бы фанера не была под санкциями, её ввоз, скорее всего, всё равно бы был незаконнным. В ЕС запрещён импорт незаконно вырубленной древесины. Она, по оценке авторов, может составлять значительный процент от продаваемой российскими поставщиками.

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