ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях(6)
В пресс-конференции правительства принимают участие премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр культуры Хейди Пурга и министр здравоохранения Рийна Сиккут.
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Сегодня пресс-конференция проходит в Тарту, где состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 500-летнию выпуска первой книге на эстонском языке.
Будет осуществляться развитие как наземных, так и морских ветровых электростанций, а также создание мощностей по хранению энергии. Также начинаются обсуждения о строительстве атомной электростанции. Михал отметил, что за шесть месяцев правительство провело восемь дебатов на тему энергетики, в то время как предыдущее правительство за все время своего правления провело всего в общей сложности десять дебатов.
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