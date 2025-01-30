ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

Будет осуществляться развитие как наземных, так и морских ветровых электростанций, а также создание мощностей по хранению энергии. Также начинаются обсуждения о строительстве атомной электростанции. Михал отметил, что за шесть месяцев правительство провело восемь дебатов на тему энергетики, в то время как предыдущее правительство за все время своего правления провело всего в общей сложности десять дебатов.