5 отличных способов развития вашего бизнеса с помощью бизнес-кредита в 2025 году
2025 год принес с собой увеличение налогов, которое заставляет и предпринимателей сокращать расходы и искать дополнительные возможности для развития. Но не стоит отчаиваться, так как в каждой ситуации найдётся возможность для того, чтобы развить свой бизнес. Здесь можно найти 5 идей, как успешно справиться с изменениями этого года.
1. Инвестируй в дигитальные рабочие инструменты
Экономящие время ИТ-решения не являются больше привилегией только больших предприятий, они уже стали необходимыми в работе каждого предприятия. Подумай о таком программном обеспечении, которое принесет твоей фирме больший рост и которое можно будет использовать для общения с клиентами или для ведения складского учёта. Такие программы не должны стоить много, и они быстро окупаются. Дигитальные решения помогут тебе сэкономить на расходах на персонал, при их помощи ту же работу можно сделать быстро и автоматизированно.
2. Оптимизируй расходы
Начало года является хорошим временем, чтобы пересмотреть свои производственные расходы и найти возможности для их уменьшения. Инвестирование в энергосберегающие решения, такие как современная система отопления или вентиляции могут сначала показаться большими расходами, но в будущем они принесут ощутимую ежемесячную экономию. Пересмотреть также стоит транспортные и конторские расходы. Можно взвесить переезд в новое помещение или приобретение новой рабочей машины, на которую будет более низкий автоналог, и расходы по содержанию которой будут меньше.
3. Прими „зелёный“ образ мышления
Не так давно требования ESG стали для больших предприятий обязательными. Также и малые предприятия могут получить от „зелёного“ образа мышления пользу. Экологически чистые решения, такие как уменьшение объёма отходов, использование восстанавливающихся источников энергии или применение принципов переработки отходов помогают не только сократить расходы, но и улучшить имидж твоего предприятия в глазах клиентов и партнеров.
4. Сконцентрируйся на наиболее прибыльных товарах и услугах
В начале нового года стоит проанализировать, какие товары и услуги были в прошлом году самыми прибыльными. Если какой-то продукт не приносил достаточного дохода, то может быть стоит прекратить его предложение и сфокусироваться на той деятельности, которая является более прибыльной. Сконцентрировав внимание на поиске новых клиентов и продаже более доходных товаров, ты сможешь как увеличить свой оборот, так и поднять эффективность.
5. Расходы на производственную деятельность предприятие можно профинансировать при помощи бизнес-кредита
Зачастую у предпринимателей отсутствует достаточный финансовый буфер, который позволил бы сделать необходимые инвестиции сразу. Для лучшего распределения расходов можно профинансировать покупку нового оборудования, рабочей машины или недвижимости при помощи бизнес-кредита.
Hüpoteeklaen предлагает бизнес-кредиты на гибких условиях, ходатайствовать на получение которых можно под залог недвижимости сроком до 15 лет. Кредитные деньги можно использовать для инвестирования, покупки оборудования или недвижимости, для увеличения оборотного капитала, для развития нового предприятия или бизнес-направления.
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