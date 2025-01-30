ЧЕ-2025 | Сегодня братья Селевко покажут короткие программы. Спортивные пары разыграют медали

Бронзовые призёры чемпионата мира-2024 по парному катанию, Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, считаются фаворитами турнира. Полтора месяца назад они второй раз подряд выиграли финал Гран-при. В техническом контексте и его исполнении они выглядят сильнее своих ближайших соперников. Однако не стоит забывать, что даже у таких стабильных фигуристов, как Хазе и Володин, бывают ошибки, особенно когда на горизонте маячит титул. В прошлом сезоне, который стал для них первым совместным, они сразу же выиграли два этапа Гран-при и финал, но на чемпионате Европы не попали в тройку, хотя после короткой программы занимали второе место. В этом сезоне на этапе в Китае они уступили победу Саре Конти и Никколо Мачии из Италии после падения партнёра на шагах в короткой программе. Тем не менее, за полтора сезона дуэт уже набрал важный опыт. Например, в финале Гран-при в декабре они не совершали элементов на предельной скорости, контролируя свои движения, но всё равно одержали победу.