ДК „Ругодив“ в Нарве продолжает искать новые форматы, чтобы знакомить горожан с классической музыкой

На сцене выступит дуэт Paulina&Miia. Репертуар двух девушек, Паулины Андреевой и Мии Полдинг, включает в себя классическую и современную музыку, а также их собственные произведения, вдохновлённые народными мелодиями разных стран. Дуэт выступал в таких престижных местах, как Центр Арво Пярта, Концертный зал „Эстония“, MUBA, EMTA, а также принимал участие в фестивалях за рубежом и в Эстонии.

Паулина и Мия описывают свое совместное музицирование как нечто духовное и космическое.

Дружба двух молодых музыкантов началась в 2017 году. Идея создать дуэт возникла в 2020 году через несколько лет после того, как девушки поступили в Таллиннское училище им. Георга Отса.

Паулина начала учёбу на каннеле в музыкальной школе Кейла в классе преподавателя Пилле Каррас. В 2019 году она поступила в Таллиннское училище им. Георга Отса (ныне MUBA) в класс преподавателя Кристи Мюлинг. Она завоевала множество наград как в Эстонии, так и за рубежом.

Учёба Мии на каннеле началась в музыкальной школе Саку в классе преподавателя Лауры Линакси. Она окончила MUBA в 2024 году с отличием, участвовала в нескольких престижных конкурсах как солистка и в составе камерных ансамблей. Сейчас Мия учится в Эстонской академии музыки и театра в классе Кристи Мюлинг.

Это уже второй концерт в проекте „Классика в Ругодиве“, который появился в городе с приходом в ДК нового художественного руководителя Эдуарда Тее.

Билеты на концерт „Классика в Ругодиве“ стоят 7 евро. Их можно приобрести в кассе ДК „Ругодив“ или по ссылке.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить