Новости Эстонии
01.02.2025, 08:00

Что будет с трамвайной линией в Пельгуранна? Жители: горуправа полностью проигнорировала наши пожелания. Осиновский: чтобы изменить маршрут, нужны веские причины

 (16)
Смоделированная визуализация новой трамвайной линии на улице Пухангу, опубликованная на сайте tallinn.ee
Смоделированная визуализация новой трамвайной линии на улице Пухангу, опубликованная на сайте tallinn.ee
ФОТО: tallinn.ee

В конце прошлого года Таллиннская горуправа обратилась к квартирным товариществам с просьбой высказать мнение о строительстве трамвайной линии в Пельгуранна. Тогда стало ясно, что большинство жителей не поддерживают проект. В понедельник, 27 января, в Общественном центре Пыхья-Таллинна местные жители вновь выразили свое недовольство. Cобралось так много людей, что не всем хватило места.

Председатель районного совета Пыхья-Таллинна Андрей Биров, присутствовавший на общественном обсуждении, выражает недоумение: горуправа полностью проигнорировала пожелания людей.

Биров также является членом Таллиннского горсобрания от Центристской партии, однако в разговоре с RusDelfi он подчеркнул, что „большая политика его не интересует“, он просто „болеет душой за Пыхья-Таллинн“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии