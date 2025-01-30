Инженерное бюро STEIGER: 20 лет исследования недр земли и работа на четырех континентах
Steiger – это классическое инженерное бюро, сфера его деятельности сейчас расширилась значительно дальше вопросов, касающихся полезных ископаемых, но исследование недр земли, связанные с этим проекты и задачи по-прежнему занимают очень важное место в работе.
„История успеха Steiger началась 20 лет назад – в 2004 году. Впервые идея создания инженерного бюро возникла у моего тогдашнего работодателя, горного инженера Андреса Лехта, наверное, еще в 1999 году, но она не сразу воплотилась в жизнь. Через четыре года, в течение которых я работал и набирался опыта в Министерстве охраны окружающей среды, уже дома я получил настоятельные рекомендации: хватит суетиться, пора заняться каким-то серьезным делом. И если супруга велит, то нужно делать“. Так и родилось инженерное бюро Steiger, говорит основатель компании, горный инженер Эрки Нийтлаан.
Первые вызовы
„Я не могу сказать, что начало было особенно трудным или особенно легким“, – вспоминает Нийтлаан. Оборот компании сначала был небольшим, денег не было. Первую полную зарплату Нийтлаан смог выплатить себе только через полтора года, хотя к тому времени в Steiger работало уже несколько человек.
Пожалуй, достаточно необычно, что у сравнительно небольшой эстонской компании есть дочернее предприятие в Индии.
„Мы постоянно продумывали, как в конце месяца свести концы с концами. В то время очень помогало то, что за любую задержку не клеймили сразу неплательщиком налогов. Мы платили прежде всего людям, потом поставщикам и уже затем налоги. В долгу ни перед кем не оставались, но запаздывали с выплатами часто. Наверное, то же самое было и у других компаний“. С годами пришла стабильность, многочисленные награды как компании-газели, кредитные рейтинги AAA и титулы „Надежная эстонская компания“ (Usaldusväärne Eesti ettevõte). „Но, по правде говоря, поскольку компания продолжает быстро расти, все средства и сейчас находятся в обороте, и иногда приходится затягивать пояса“, – говорит Нийтлаан.
Развитие и рост компании на протяжении ее истории характеризовалось определенными скачками в развитии, когда внедрялись новые направления исследований или консалтинга, делались инвестиции в оборудование или происходило расширение за пределы Эстонии. „Пожалуй, достаточно необычно, что у сравнительно небольшой эстонской компании есть, например, дочернее предприятие в Индии – Steiger Geoscience and Engineering. В то же время нужно сказать, что в Латвии и Финляндии нам это не удалось“, – делится Нийтлаан.
Многостороннее развитие
Среди наиболее значимых событий руководитель компании в первую очередь выделяет создание экологической лаборатории в 2006 году и расширение деятельности в сфере мелиорации в 2008 году. „В 2010 году компания начала разведку сланца в Иордании, а в 2014 году набрала обороты лаборатория по испытанию строительных материалов, которая в 2018 году расширилась на Тарту. В том же году мы вышли на рынок колонкового бурения, где после 30-летнего перерыва возобновили канатное бурение, что обеспечивает наилучшее качество геологических буровых работ. Еще несколько лет спустя, в рамках исследований для палдиского гидрохранилища, нам представилась возможность пробурить самую глубокую скважину в Эстонии – 926 м. Это рекорд, и в этом году мы надеемся превысить его почти вдвое. В 2024 году мы привели нашу систему управления в соответствие со стандартами ISO 9001, 14001 и 45001, чтобы иметь возможность участвовать в крупных международных поставках и обеспечивать требуемое качество. Параллельно со всеми этими событиями осуществлялись проекты на четырех континентах, за исключением Австралии, и в десятках разных сфер деятельности“. Список функций в сертификате ISO компании Steiger, наверное, самый длинный в Эстонии и занимает целую страницу.
Инженерному бюро Steiger всегда интересны все крупные разработки, которые в какой-то мере связаны с недрами земли. Среди таких проектов – уже упомянутое гидрохранилище, много работы было сделано в связи с Rail Baltic, с атомными объектами, ветропарками, шахтами, карьерами, исследованиями остаточных запасов торфа и многими другими. Ресурсное или полевое исследование является фундаментом, на котором строится все последующее, поэтому ответственность чрезвычайно велика.
Мы должны замечать все вызовы.
Нийтлаан отмечает, что роль инженера также очень интересна не только с точки зрения решения инженерных задач, но и тем, что нужно активно взаимодействовать как с теми, кто осуществляет проект, так и с оппонентами. „Если разработчик зачастую одержим слепой верой в то, что все возможно, а противная сторона – в то, что ничего невозможно, то инженерное бюро не может позволить себе эмоции. Мы должны замечать все вызовы, и, кроме того, находить решение этих проблем“.
Ценные сотрудники и партнеры
Нийтлаан с гордостью отмечает всех 230 сотрудников Steiger, которые работают в компании в течение длительного или короткого времени, десятки партнеров по сотрудничеству и сотни и сотни клиентов, доверивших Steiger обеспечение развития и функционирования своего предприятия. „С нами до сих пор и наш первый работник Майри Таммекянд, и наш первый клиент Kiviõli Keemiatööstus – и мы с ними. Нам посчастливилось внести свой вклад в развитие десятков нынешних лидеров отрасли, мы часто становились для них первым работодателем в профессии и трамплином. И с другой стороны, мы помогли многим компаниям обеспечить необходимые предпосылки для их работы, что позволило им создать многие тысячи рабочих мест по всей Эстонии. Это дает хорошее чувство: значит, что-то сделано правильно“.
Будущее оптимистично
Переход на новые технологии означает большую нагрузку для таких компаний, как Steiger. Возникает целый ряд новых вопросов, требующих исследования. „Например, мы первыми в Эстонии вошли на рынок геотермальной энергии средней глубины (500–2000 м), активно участвуем в создании объектов возобновляемой энергетики и более серьезно расширяемся на сферу морских исследований“. Европа и весь мир стоит перед большими вызовами, которые нужно решить, и в этом могут помочь навыки и знания Steiger. Не говоря уже об Индии, где уже идет работа и где Steiger ищет для крупнейших в мире горнодобывающих компаний, например, новые месторождения сырья, необходимого для электронной промышленности. „Все, чего мы достигли, произошло благодаря тому, что в какой-то момент кто-то поверил в нас, и мы отнеслись к этому серьезно. Это могло бы стать девизом экономического роста Эстонии в более широком смысле“.