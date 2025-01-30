Инженерное бюро STEIGER: 20 лет исследования недр земли и работа на четырех континентах

Многостороннее развитие

Среди наиболее значимых событий руководитель компании в первую очередь выделяет создание экологической лаборатории в 2006 году и расширение деятельности в сфере мелиорации в 2008 году. „В 2010 году компания начала разведку сланца в Иордании, а в 2014 году набрала обороты лаборатория по испытанию строительных материалов, которая в 2018 году расширилась на Тарту. В том же году мы вышли на рынок колонкового бурения, где после 30-летнего перерыва возобновили канатное бурение, что обеспечивает наилучшее качество геологических буровых работ. Еще несколько лет спустя, в рамках исследований для палдиского гидрохранилища, нам представилась возможность пробурить самую глубокую скважину в Эстонии – 926 м. Это рекорд, и в этом году мы надеемся превысить его почти вдвое. В 2024 году мы привели нашу систему управления в соответствие со стандартами ISO 9001, 14001 и 45001, чтобы иметь возможность участвовать в крупных международных поставках и обеспечивать требуемое качество. Параллельно со всеми этими событиями осуществлялись проекты на четырех континентах, за исключением Австралии, и в десятках разных сфер деятельности“. Список функций в сертификате ISO компании Steiger, наверное, самый длинный в Эстонии и занимает целую страницу.