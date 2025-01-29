Говорил ли Высоцкий: „У меня есть претензии к моей стране, но решать я их буду не с вами“?

Как видим, только появившись в Сети, „цитата Высоцкого“ сразу взяла на себя ту роль, которую она играет и сегодня: воспитательную, с определённой нравственной установкой. Однако всё ещё не ясно, существовала ли она в доинтернетовские времена. В доступной печатной литературе не встречается ничего похожего. В том числе и на иностранных языках .

„Так, ответ Высоцкого на вопрос западных журналистов о его отношении к советским властям („У меня есть претензии к властям своей страны, но я их не с вами буду решать и обсуждать“) стал аргументом во многих современных политических интернет-дискуссиях. Например, Высоцкого как нравственный идеал оппозиционера противопоставляют А. Навальному, публикуя на одной странице приведённые выше слова поэта и высказывание нашего современника : „Оппозиция имеет право обращаться к другим государствам для борьбы с тираническим режимом“. В данном посте коммуникативная интенция пользователя реализуется исключительно на имплицитном уровне текста за счёт „дуэли“ цитат, за которыми стоят их авторы. Отрицание пользователем политической позиции и, вероятно, личности А. Навального выражается посредством апелляции к безусловному авторитету поэта, воспринимаемого в различных слоях общества как борца за свободу“.

Самые ранние упоминания цитаты в интернете относятся к маю 2015 года . Немного странно для яркой реплики из уст культовой личности, не правда ли? При этом фраза, очевидно, очень быстро набрала популярность, поскольку уже в июле попала в статью „ Сплетня и донос: этический анализ “, опубликованную в международном научном журнале „Символ науки“. В том же 2015 году ей посвятили целый абзац в работе „ Динамика прецедентного мира творческой личности в дискурсе новых медиа: постановка проблемы “, вышедшей в „Сибирском филологическом журнале“:

Вот как эта история приводится на информационном инстаграм-портале kremlin_russian :“Однажды Владимира Высоцкого спросили западные журналисты о его отношении к власти СССР. Он ответил: „У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами“. Больше ему этот вопрос не задавали“.Фраза стала популярным демотиватором в соцсетях. Кроме того, её можно встретить в публикациях телеканала „ Мир “, ресурсов „ Рамблер “, „ Царьград ТВ “, „ Взгляд “, KM.RU , „ Русский мост “. Приводил её и директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в своём интервью.

В то же время на одной интернет-странице, где рассматриваемая цитата вынесена в эпиграф, присутствует следующий пассаж o некоем американском интервью Высоцкого:

„Интервью довольно интересное, вызывающее ассоциации с поединком фехтовальщиков. Ведущий Д. Раттер… нападает, ставит острые вопросы, пытаясь получить от Высоцкого хоть сколько-нибудь антисоветские ответы. Высоцкий же защищается и отвечает так, что даже самый ретивый служака из КГБ не нашёл бы, что поставить ему в вину“.

Вышеупомянутое интервью Высоцкий дал в июле 1976 года в Нью-Йорке журналисту телеканала CBS Дану Раттеру. В эфир оно вышло значительно позже, 20 февраля 1977 года. Из текста беседы видно, что американский журналист действительно задавал советскому поэту довольно острые, провокационные вопросы. Но есть ли среди ответов Высоцкого хоть один, похожий на нашу цитату? По-настоящему похожих нет. Лёгкие сомнения может вызвать разве что следующий фрагмент:

„Дан Раттер: Может быть, это не так, но, мне кажется, кое-кто в СССР беспокоится, вернетесь ли вы обратно. Я не ошибаюсь?

Владимир Высоцкий: Ну почему?! Ну что вы! Я уезжаю уже четвёртый или пятый раз и всегда возвращаюсь. Это смешно! Если бы я был человеком, которого боятся выпускать из страны, так это было бы совершенно другое интервью. Я спокойно сижу перед вами, спокойно отвечаю на ваши вопросы. Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда.

По сути, общее между двумя цитатами только нежелание причинять вред стране: в одном случае — выраженное неявным образом, в другом — явным, но, скорее всего, касающееся не интервью, а перспективы стать невозвращенцем. И ничего о претензиях. Вполне возможно, этот фрагмент (и общие настроения вокруг соответствующего интервью Высоцкого) и послужил источником чьей-то фантазии. Однако на сегодняшний день нет ни одного серьёзного (или хотя бы достаточно старого) источника, который подтверждал бы, что Владимир Семёнович Высоцкий когда-либо говорил нечто подобное.

Итог: Неправда

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