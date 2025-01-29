ФОТО | Рагнар Клаван представил свою команду и видение будущего эстонского футбола

„Футбол — для всех! Эстонский футбол принадлежит всему обществу и дарит положительные эмоции каждому. Мы ценим преданность каждого из игроков, тренеров и болельщиков, а также заботимся о здоровье людей“. Так сформулирована миссия, и для ее реализации определены шесть ключевых стратегических направлений:

К каждой стратегической цели будет прилагаться стартовый уровень и четкие показатели успеха. В ближайшие месяцы среди клубов будет проведен масштабный опрос, а поставленные задачи пройдут дополнительное обсуждение с футбольным сообществом.

Формируя свое видение эстонского футбола, Клаван, претендующий на пост президента EJL, активно сотрудничал с коллегами и друзьями-футболистами . „Этот вариант еще не окончательный, но он дает мне и, надеюсь, всем заинтересованным сторонам четкое представление о направлении, в котором мы движемся. Работа продолжается, и совместными усилиями мы сможем добавить много важных элементов“, — подчеркнул он.

„Чтобы добиться желаемого значительного прогресса, в равной мере важно учитывать как опыт, полученный на футбольном поле, так и компетенции из других сфер. Ключевые слова, характеризующие нынешнюю команду — сильное и открытое руководство, технологии и инновации, международные связи, любовь к спорту и систематическая работа с молодежью. Именно таких людей я хочу видеть в совете Футбольного союза, чтобы вместе воплотить это видение в жизнь“, — отметил Клаван.

Формируя команду, Клаван стремился привлечь экспертов с разными профессиональными знаниями и опытом, искренне заинтересованных в совместных обсуждениях и работе. По его словам, первые представленные кандидаты — Сандра Сярав, Мартин Херем, Мартин Рейм, Михкель Аксалу и Андрес Бирнбаум — привносят в команду сильные дополнительные компетенции.

„Меня не устраивает застой в эстонском футболе. Наша цель — войти в число 50 лучших футбольных стран мира. Для этого необходимо действовать более разумно как в работе с молодежью, так и целенаправленно развивать клубы. Важно, чтобы футбольная пирамида была максимально широкой, а всё сообщество — вовлеченным в процесс. Эстонский футбол нуждается в более прозрачном управлении“, — подчеркнул Клаван.

1. Открытое управление и прозрачное сотрудничество

Для процветания любой организации, объединяющей людей, необходимо открытое, инклюзивное и вдохновляющее руководство. Для реализации своей миссии Футбольный союз должен демонстрировать высокие стандарты управления и прозрачность в распределении финансов.

2. Тренеры в центре внимания

Долгосрочный успех возможен только при повышении квалификации тренеров, развитии их профессиональных навыков и признании их вклада. Это помогает привлекать молодежь к занятиям футболом и выводить их на высокий уровень. Доходы тренеров должны вырасти.

3. Дальнейшее развитие инфраструктуры

Гонять мяч ради удовольствия можно на любом поле, но для популяризации футбола как вида спорта и достижения высокого уровня необходима высококачественная инфраструктура, которая будет комфортной, мотивирующей средой как для тренировок спортсменов, так и для болельщиков.

4. Экономически успешные клубы

Жизнеспособные и финансово сбалансированные в управлении клубы, а также усиление социального и экономического влияния эстонского футбола являются важной частью его будущего.

5. Инновации и внедрение технологий

Конкурентоспособность Эстонии в футболе определяет не количество, а интеллектуальный подход. Нам нужно делать что-то, чего еще не делают другие. Это также подразумевает способность извлекать максимум из ограниченных ресурсов. Чтобы добиться этого, нам необходимо привлекать больше талантов, исследователей и предпринимателей к развитию эстонского футбола. Это также означает внедрение инновационных технологий, системный подход к сбору и анализу данных и целенаправленные инвестиции в поиск молодых талантов.

6. Мультиспорт и физическая активность

Учитывая небольшие размеры Эстонии, более эффективно быть открытым для современной мультиспортивной перспективы. Каждый молодой человек, активно занимающийся спортом, представляет большую ценность для общества и потенциально может стать лучшим футболистом в будущем.

Полное видение Рагнара Клавана относительно эстонского футбола в преддверии президентских выборов в EJL можно найти на сайте klavan.ee. При каждой сформулированной цели кратко описываются вызовы на сегодняшний день и шаги для их решения. По мере продвижения работы на сайте будет появляться дополнительная информация о программе, показателях и команде. Все, кто заинтересован в будущем эстонского футбола, могут оставить на этой странице свои мысли и обратную связь.

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