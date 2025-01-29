СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ отчаянно нуждается в победе над французским клубом

У действующего чемпиона Эстонии, таллиннского „Калев/Крамо“, есть все шансы на выход в четвертьфинал Еврокубка. Для этого сегодня в спортивном зале „Калев“ нужно одержать победу над французским „Дижоном“ с разницей хотя бы в четыре очка, а затем в следующую среду обыграть румынскую „Орадею“ при любом счете. В случае победы сегодня, матч с „Орадея“ пройдет на „Унибет Арене“, если же „Калев“ уступит — в зале „Калев“. Даже при победе с разницей менее четырех очков шансы остаются, но тогда нужно надеяться на поражение „Дижона“ в последнем туре от греческого ПАОКа.