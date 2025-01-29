Баскетбол
29.01.2025, 16:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“, нуждающийся в победе, обыгрывает французский клуб

 
„Калев/Крамо“ vs „Дижон“ 15:13; 19:12;
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня таллиннский „Калев/Крамо“ проведет важный матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка ФИБА, принимая на своей домашней площадке французский клуб „Дижон“. Игра начнется в 19:30, и все подписчики Delfi смогут наслаждаться прямой трансляцией этого захватывающего противостояния.

При полном зале инициативу в начале игры перехватила команда „Калев/Крамо“, завершившая первую четверть с перевесом 15:13.

У действующего чемпиона Эстонии, таллиннского „Калев/Крамо“, есть все шансы на выход в четвертьфинал Еврокубка. Для этого сегодня в спортивном зале „Калев“ нужно одержать победу над французским „Дижоном“ с разницей хотя бы в четыре очка, а затем в следующую среду обыграть румынскую „Орадею“ при любом счете. В случае победы сегодня, матч с „Орадея“ пройдет на „Унибет Арене“, если же „Калев“ уступит — в зале „Калев“. Даже при победе с разницей менее четырех очков шансы остаются, но тогда нужно надеяться на поражение „Дижона“ в последнем туре от греческого ПАОКа.

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