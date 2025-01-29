29.01.2025, 16:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“, нуждающийся в победе, обыгрывает французский клуб
„Калев/Крамо“ vs „Дижон“ 15:13; 19:12;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня таллиннский „Калев/Крамо“ проведет важный матч пятого тура второго группового этапа Еврокубка ФИБА, принимая на своей домашней площадке французский клуб „Дижон“. Игра начнется в 19:30, и все подписчики Delfi смогут наслаждаться прямой трансляцией этого захватывающего противостояния.
При полном зале инициативу в начале игры перехватила команда „Калев/Крамо“, завершившая первую четверть с перевесом 15:13.
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