29.01.2025, 18:10
МНЕНИЕ | Здоровье человека не зависит от языка, на котором он говорит. Доктор может помочь каждому(1)
Между врачом и пациентом не должно быть языкового барьера
ФОТО: | Delfi Meedia
Если врач не может понять пациента, это не вина последнего. Это вызов для системы, которая обязана быть доступной и гибкой, ведь медицина — это не место для разделений. Это пространство, где врач лечит не только тело, но и страхи, барьеры, предрассудки, пишет Delfi.lt.
Медицина — это не только наука о здоровье. Это история про сопереживание и доверие, а ещё про уважение к человеческому достоинству. Независимо от возраста, расы, вероисповедания и, конечно, языка, пациент заслуживает заботы. Если врач не может понять пациента, это не вина последнего. Это вызов для системы, которая обязана быть доступной и гибкой.
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