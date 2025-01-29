МНЕНИЕ | Здоровье человека не зависит от языка, на котором он говорит. Доктор может помочь каждому

Медицина — это не только наука о здоровье. Это история про сопереживание и доверие, а ещё про уважение к человеческому достоинству. Независимо от возраста, расы, вероисповедания и, конечно, языка, пациент заслуживает заботы. Если врач не может понять пациента, это не вина последнего. Это вызов для системы, которая обязана быть доступной и гибкой.