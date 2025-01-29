Мнение
29.01.2025, 18:10

МНЕНИЕ | Здоровье человека не зависит от языка, на котором он говорит. Доктор может помочь каждому

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Между врачом и пациентом не должно быть языкового барьера
Олег Сомин
Центр семейных врачей. Иллюстративное фото
Центр семейных врачей. Иллюстративное фото
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

Если врач не может понять пациента, это не вина последнего. Это вызов для системы, которая обязана быть доступной и гибкой, ведь медицина — это не место для разделений. Это пространство, где врач лечит не только тело, но и страхи, барьеры, предрассудки, пишет Delfi.lt.

Медицина — это не только наука о здоровье. Это история про сопереживание и доверие, а ещё про уважение к человеческому достоинству. Независимо от возраста, расы, вероисповедания и, конечно, языка, пациент заслуживает заботы. Если врач не может понять пациента, это не вина последнего. Это вызов для системы, которая обязана быть доступной и гибкой.

В международной практике всё чаще обращают внимание на важность языковой компетентности в медицинском обслуживании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчёркивает, что коммуникация — ключ к успешной диагностике и лечению. Если пациент не может объяснить свои симптомы или задать вопросы, риск неправильного диагноза существенно возрастает. Отсюда появляется осознание, что язык — это не помеха, а средство достижения более качественных результатов для всех.

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