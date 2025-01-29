29.01.2025, 15:51
Мальчику с травмой головы не оказали в детской больнице быструю помощь. Мать в шоке: „когда я попросила позвать врача, у меня спросили адрес электронной почты“(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам одной женщины, ее девятилетнего сына с травмой головы оставили ждать в очереди в приемном покое Таллиннской детской больницы. Позже ребенка перевели в отделение интенсивной терапии.
В понедельник днем Диана (полное имя редакции известно – прим. ред.) обратилась в травмпункт Таллиннской детской больницы вместе со своим девятилетним сыном, получившим травму головы. Возвращаясь с одноклассниками из школы домой, мальчик ударился головой о столб и упал. „Я была удивлена, как он вообще смог дойти до дома“, — говорит мать.
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