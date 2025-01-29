Мальчику с травмой головы не оказали в детской больнице быструю помощь. Мать в шоке: „когда я попросила позвать врача, у меня спросили адрес электронной почты“

В понедельник днем Диана (полное имя редакции известно – прим. ред.) обратилась в травмпункт Таллиннской детской больницы вместе со своим девятилетним сыном, получившим травму головы. Возвращаясь с одноклассниками из школы домой, мальчик ударился головой о столб и упал. „Я была удивлена, как он вообще смог дойти до дома“, — говорит мать.

По ее словам, прямо к коридоре ее сын упал. „Я услышала хлопок, как будто что-то упало. Я вышла в коридор и увидела, что он лежит на полу перед ковриком в коридоре. Через несколько мгновений я подняла его и заставила говорить“. Тем не менее, сын был вялым, отвечал на вопросы путано, а в области брови образовалась шишка.