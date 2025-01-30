„Хлеб забивает желудок птицам“. Но есть нарвитяне, которые продолжают кормить уток булками. Есть ли решение?(1)
Так кормить птиц не нужно, потому что хлеб вредит здоровью птиц, вызывает проблемы с пищеварением. Ксения Клочкова, руководитель приюта для животных Päite Loomapark рассказала RusDelfi, что когда у птиц есть доступ к воде и еде, то они самостоятельно справляются с зимовкой. Помогать птицам стоит в период сильного мороза, когда вода застывает и у птиц нет доступа к еде и воде.
„Хлеб забивает желудок птицам, тем более, что сейчас в него добавляют неизвестно что, и это губительно для птиц“, - говорит Ксения. Она поясняет, что раньше считали, что можно подкармливать птиц хлебобулочными изделиями, но это мнение устарело, ветеринары уже доказали пагубность такой еды для здоровья пернатых.
„Если будет мороз и люди захотят помочь птицам, то следует купить дробленные ячмень и пшено, залить крупу кипятком до образования каши, в нее можно мелко потереть морковь и свеклу и добавить мелко порезанные листья китайской капусты, - дает совет Ксения Клочкова. - Вот этой едой можно кормить птиц, но тогда, когда они в этом действительно нуждаются“.
Анатолий Иванов, управляющий пляжным зданием в зоне отдыха Йоаорг, пессимистично рассказал, что город неоднократно устанавливал различные плакаты о том, что нельзя кормить птиц хлебом, проводил информационные кампании, писал об этой проблеме в социальных сетях на официальных страницах городских организаций, но результата нет. По его мнению, часто люди кормят птиц из развлечения, а не из желания помочь им. Некоторые родители приводят детей и показывают им такой негативный пример.
Иванов считает, что будет неплохо, если город установит автомат, в котором можно будет купить специализированный корм для птиц за небольшую оплату. Но спасет ли это ситуацию, он не уверен, так как неоднократно сталкивался с агрессивным поведением некоторых горожан, которые не понимают, что они наносят вред уткам и лебедям, когда кидают им в воду хлеб.
Он отметил, что уже на протяжении более семи лет в этом месте обосновались утки, но, к сожалению, все это время находятся те горожане, которые несут батоны даже тогда, когда птицы совсем не нуждаются в еде, когда у них есть доступ к воде и пище.
Старший специалист по окружающей среде отдела коммунального хозяйства и строительства Нарвской горуправы Галина Синиорг сказала, что город может только вести информационную кампанию, поясняя вред, который наносит птицам кормление хлебом. Она также сообщила, что таким же информированием занимается Департамент окружающей среды, но все зависит от сознательности горожан. Пока, по ее словам, люди продолжают приносить хлеб уткам, не обращая внимание на запрет.