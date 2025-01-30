„Хлеб забивает желудок птицам“. Но есть нарвитяне, которые продолжают кормить уток булками. Есть ли решение?

Так кормить птиц не нужно, потому что хлеб вредит здоровью птиц, вызывает проблемы с пищеварением. Ксения Клочкова, руководитель приюта для животных Päite Loomapark рассказала RusDelfi, что когда у птиц есть доступ к воде и еде, то они самостоятельно справляются с зимовкой. Помогать птицам стоит в период сильного мороза, когда вода застывает и у птиц нет доступа к еде и воде.

„Хлеб забивает желудок птицам, тем более, что сейчас в него добавляют неизвестно что, и это губительно для птиц“, - говорит Ксения. Она поясняет, что раньше считали, что можно подкармливать птиц хлебобулочными изделиями, но это мнение устарело, ветеринары уже доказали пагубность такой еды для здоровья пернатых.

„Если будет мороз и люди захотят помочь птицам, то следует купить дробленные ячмень и пшено, залить крупу кипятком до образования каши, в нее можно мелко потереть морковь и свеклу и добавить мелко порезанные листья китайской капусты, - дает совет Ксения Клочкова. - Вот этой едой можно кормить птиц, но тогда, когда они в этом действительно нуждаются“.

Анатолий Иванов, управляющий пляжным зданием в зоне отдыха Йоаорг, пессимистично рассказал, что город неоднократно устанавливал различные плакаты о том, что нельзя кормить птиц хлебом, проводил информационные кампании, писал об этой проблеме в социальных сетях на официальных страницах городских организаций, но результата нет. По его мнению, часто люди кормят птиц из развлечения, а не из желания помочь им. Некоторые родители приводят детей и показывают им такой негативный пример.

Иванов считает, что будет неплохо, если город установит автомат, в котором можно будет купить специализированный корм для птиц за небольшую оплату. Но спасет ли это ситуацию, он не уверен, так как неоднократно сталкивался с агрессивным поведением некоторых горожан, которые не понимают, что они наносят вред уткам и лебедям, когда кидают им в воду хлеб.