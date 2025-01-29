Правда ли губернатор Флориды высмеял украинского миллиардера за пожертвования пострадавшим от пожаров?

В середине января в русскоязычных Telegram-каналах появилась новость со ссылкой на инстаграм губернатора Флориды Рона Десантиса. Посты сопровождаются скриншотом, на котором Десантис разместил, в свою очередь, другой скриншот — Kyiv Independent. На картинке, взятой якобы из авторитетного украинского издания, сообщается, что украинский бизнесмен Юрий Косюк пожертвует $10 млн жителям Лос-Анджелеса, пострадавших от пожаров. Десантис, как гласит подпись под картинкой, отреагировал на это со скепсисом: „Спасибо, богатый украинец, за возвращение части американских денег. Ждём оставшиеся $69 990 000 000“. Этой новостью поделились такие Telegram-каналы, как „Россия сейчас • новости“ (199 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (193 000), „Кот Костян — официальный канал“ (82 000) и „Спецоперация Z“ (66 000).

Пожары в Калифорнии начались 7 января и стали одним из самых масштабных стихийных бедствий на западе США за последние годы. Сотни тысяч человек были эвакуированы, десятки погибли, многие лишились своих домов и всего имущества. Больше всего пострадал округ Лос-Анджелес, где огонь уничтожил тысячи домов.

Сообщение о реакции Десантиса на инициативу Косюка состоит из двух частей: самой новости о предложении украинского бизнесмена и поста губернатора Флориды.

Ни в украинских, ни в англоязычных источниках „Проверено“ не нашло новости об инициативе Юрия Косюка. Такой бизнесмен, однако, существует: он владеет аграрным холдингом МХП и входит в список богатейших людей Украины. Однако о том, собирался ли он передавать деньги пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, ничего не известно. Нет такой новости и в издании Kyiv Independent. Соответственно, реагировать Десантису было не на что. Однако губернатор мог, например, сам стать жертвой фейка. Но в его инстаграме — ни в личном аккаунте, ни в официальном — тоже нет такой записи.