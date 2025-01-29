Докопаемся до правды
29.01.2025, 13:02

Правда ли губернатор Флориды высмеял украинского миллиардера за пожертвования пострадавшим от пожаров?

 
Kõigis Iowa maakondades kampaaniat teinud Ron DeSantis saavutas napi edumaa Nikki Haley ees.
Kõigis Iowa maakondades kampaaniat teinud Ron DeSantis saavutas napi edumaa Nikki Haley ees.
ФОТО: BRENDAN MCDERMID | Scanpix

В январе 2025 года в соцсетях распространились сообщения о том, что Рон Десантис не оценил щедрость Юрия Косюка, якобы решившего передать жертвам пожара в Калифорнии $10 млн. Мы решили проверить, правдива ли эта новость.

В середине января в русскоязычных Telegram-каналах появилась новость со ссылкой на инстаграм губернатора Флориды Рона Десантиса. Посты сопровождаются скриншотом, на котором Десантис разместил, в свою очередь, другой скриншот — Kyiv Independent. На картинке, взятой якобы из авторитетного украинского издания, сообщается, что украинский бизнесмен Юрий Косюк пожертвует $10 млн жителям Лос-Анджелеса, пострадавших от пожаров. Десантис, как гласит подпись под картинкой, отреагировал на это со скепсисом: „Спасибо, богатый украинец, за возвращение части американских денег. Ждём оставшиеся $69 990 000 000“. Этой новостью поделились такие Telegram-каналы, как „Россия сейчас • новости“ (199 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (193 000), „Кот Костян — официальный канал“ (82 000) и „Спецоперация Z“ (66 000).

Пример вирусного поста

Пожары в Калифорнии начались 7 января и стали одним из самых масштабных стихийных бедствий на западе США за последние годы. Сотни тысяч человек были эвакуированы, десятки погибли, многие лишились своих домов и всего имущества. Больше всего пострадал округ Лос-Анджелес, где огонь уничтожил тысячи домов.

Сообщение о реакции Десантиса на инициативу Косюка состоит из двух частей: самой новости о предложении украинского бизнесмена и поста губернатора Флориды.

Ни в украинских, ни в англоязычных источниках „Проверено“ не нашло новости об инициативе Юрия Косюка. Такой бизнесмен, однако, существует: он владеет аграрным холдингом МХП и входит в список богатейших людей Украины. Однако о том, собирался ли он передавать деньги пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, ничего не известно. Нет такой новости и в издании Kyiv Independent. Соответственно, реагировать Десантису было не на что. Однако губернатор мог, например, сам стать жертвой фейка. Но в его инстаграме — ни в личном аккаунте, ни в официальном — тоже нет такой записи.

Самый ранний пост, который нашло „Проверено“ со скриншотом Десантиса, — это запись в канале „Путин в Telegram“, сделанная 16 января в 11:18 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в разборах как первоисточник фейков, в основном посвящённых Украине. В свою очередь, тема помощи Украине и ее якобы нецелевого использования — одна из самых популярных в прокремлёвских Telegram-каналах за последние два года.

Таким образом, как сама новость о возможной помощи пострадавшим от украинского миллиардера, так и реакция на неё губернатора Флориды — фейк.

Итог: Фейк

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