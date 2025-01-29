ВИДЕО | Представители MTA рассказали об изменениях в земельном налоге и обратились к жителям Эстонии

Налоговая льгота для владельцев жилья не изменилась

Руководитель отдела подоходного налога MTA Мадис Лаас пояснил, что изменения в налогообложении связаны с ростом стоимости земли. „Важно отметить, что налоговая льгота для владельцев жилья остается в силе, как и прежде“, — сказал он. Изменения в оплате заключаются в том, что минимальный размер первого взноса увеличился с 64 евро до 100 евро, т.е. если сумма земельного налога составляет менее 100 евро, то ее необходимо полностью оплатить до 31 марта. Если сумма превышает указанную цифру, то не менее 100 евро необходимо внести до 31 марта, а оставшуюся сумму — до 1 октября.

Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога MTA Рийта Парксепп напомнила, что размер налоговых обязательств по земельному налогу определяется местным самоуправлением. „Налоговые ставки устанавливаются местными органами власти“, — пояснила Парксепп. При расчете налога учитываются: налоговые льготы, связанные с землей, т.е. когда не имеет значения, кто является собственником, льгота действует для земельного участка; налоговые льготы, которые являются персональными, т.е. относятся к конкретному лицу. Наиболее распространенным примером является льгота для владельцев жилья.

Формула расчета земельного налога в 2025 году Земельный налог = стоимость земли (евро) × ставка земельного налога (%) – защитный механизм – освобождения от уплаты налога – налоговые льготы

Парксепп призвала людей проверить свои данные, так как в противном случае отправка налогового уведомления будет невозможна. Если вы не получите уведомление до 25 февраля, то нужно будет обратиться в MTA. Земельный налог можно оплатить через счет предоплаты в э-среде налогового департамента, а также через перевод или э-счет.

22 000 новых землевладельцев

С 2025 года максимальная ставка земельного налога для коммерческих и производственных земель увеличилась с прежних 1% до 2%.