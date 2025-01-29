ВИДЕО | Представители MTA рассказали об изменениях в земельном налоге и обратились к жителям Эстонии(4)
В начале февраля Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) начнет подготовку уведомлений об уплате земельного налога. Помимо новых налоговых ставок, установленных местными самоуправлениями, в этом году произошел ряд других изменений, связанных с земельным налогом. На состоявшейся сегодня пресс-конференции сотрудники департамента представили обзор этих изменений.
Налоговая льгота для владельцев жилья не изменилась
Руководитель отдела подоходного налога MTA Мадис Лаас пояснил, что изменения в налогообложении связаны с ростом стоимости земли. „Важно отметить, что налоговая льгота для владельцев жилья остается в силе, как и прежде“, — сказал он. Изменения в оплате заключаются в том, что минимальный размер первого взноса увеличился с 64 евро до 100 евро, т.е. если сумма земельного налога составляет менее 100 евро, то ее необходимо полностью оплатить до 31 марта. Если сумма превышает указанную цифру, то не менее 100 евро необходимо внести до 31 марта, а оставшуюся сумму — до 1 октября.
Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога MTA Рийта Парксепп напомнила, что размер налоговых обязательств по земельному налогу определяется местным самоуправлением. „Налоговые ставки устанавливаются местными органами власти“, — пояснила Парксепп. При расчете налога учитываются: налоговые льготы, связанные с землей, т.е. когда не имеет значения, кто является собственником, льгота действует для земельного участка; налоговые льготы, которые являются персональными, т.е. относятся к конкретному лицу. Наиболее распространенным примером является льгота для владельцев жилья.
Парксепп призвала людей проверить свои данные, так как в противном случае отправка налогового уведомления будет невозможна. Если вы не получите уведомление до 25 февраля, то нужно будет обратиться в MTA. Земельный налог можно оплатить через счет предоплаты в э-среде налогового департамента, а также через перевод или э-счет.
22 000 новых землевладельцев
С 2025 года максимальная ставка земельного налога для коммерческих и производственных земель увеличилась с прежних 1% до 2%.
Кроме того, с 10% до 50% увеличился предельный размер ежегодного повышения земельного налога, или так называемый защитный механизм, не позволяющий местным самоуправления повышать земельный налог слишком сильно. Это означает, что если размер земельного налога в 2025 году как минимум на 50% превысит размер налога 2024 года, то сумма налога увеличится на 50%. Если 50% меньше 20 евро, то сумма налога увеличивается на 20 евро. В прошлом году предельный размер повышения земельного налога составлял пять евро.
По сравнению с 2024 годом в этом году появилось около 22 000 новых землевладельцев и почти 21 000 землевладельцев, чьи предыдущие налоговые обязательства оставались ниже пяти евро и, следовательно, ранее налогового уведомления им не выписывалось. По предварительным данным, в этом году земельный налог должны будут заплатить 375 000 человек. 90% плательщиков земельного налога — частные лица, но значительная часть поступлений приходится на предприятия. В этом году государство надеется собрать земельного налога на 82 миллиона евро.
По состоянию на начало января сумму задолженностей по земельному налогу перед государством составляла 1,55 млн евро. Значительную часть составляют небольшие суммы, т.е. менее 50 евро.
Обязанность по земельному налогу
Обязательство по уплате земельного налога возникает 1 января текущего года, и налоговое уведомление выдается лицу, которое по состоянию на 1 января, согласно данным крепостной книги, является владельцем, застройщиком или пользовладельцем или, по данным регистра наследования, наследником недвижимой вещи. Обязанность по уплате налога возникает, если сумма земельного налога с земли, находящейся в пределах одного местного самоуправления, составляет не менее 5 евро.
Если лицо имеет землю на территории нескольких самоуправлений, то уведомление о земельном налоге выдается по каждому самоуправлению отдельно.
NB! Если земля приобретается или право пользования землей возникает в течение года, то обязанность предыдущего владельца или пользователя по уплате земельного налога остается до конца года. Обязанность нового владельца или пользователя по уплате налога возникает с 1 января года, следующего за годом приобретения или возникновения права пользования землей.
Выдача уведомления о земельном налоге
Налогово-таможенный департамент выдаёт налогоплательщику налоговое уведомление о сумме подлежащего уплате земельного налога не позднее 15 февраля в электронном виде в среде э-услуг e-MTA.
Если общая сумма земельного налога с земли, находящейся в пределах одного самоуправления, составляет менее 5 евро, то земельный налог не начисляется и налоговое уведомление не выдается.
О выдаче налогового уведомления получатель информируется по электронной почте или текстовым сообщением.
Если у Налогово-таможенного департамента нет адреса электронной почты или номера телефона налогоплательщика, или если отправка электронного уведомления не удалась, или если налогоплательщик уведомил департамент о нежелании получать электронные уведомления, то уведомление о земельном налоге ему отправляется по почте.