28.01.2025, 19:02
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Североевропейская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ проиграл британцам
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 28 января, баскетбольная команда „Кейла Кулбет“ проиграла домашний матч седьмого тура группового этапа Североевропейской лиги (ENBL) британскому клубу „Бристоль Флаерз“ со счетом 77:82.
В первой четверти гости выглядели немного сильнее, завершив стартовый отрезок со счётом 21:16 в свою пользу. Во второй четверти британская команда увеличила своё преимущество, выиграв её с разницей в четыре очка. Хозяева ушли на перерыв, уступая 10 очков — 35:45.
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