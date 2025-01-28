ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Североевропейская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ проиграл британцам

В первой четверти гости выглядели немного сильнее, завершив стартовый отрезок со счётом 21:16 в свою пользу. Во второй четверти британская команда увеличила своё преимущество, выиграв её с разницей в четыре очка. Хозяева ушли на перерыв, уступая 10 очков — 35:45.