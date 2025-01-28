Баскетбол
28.01.2025, 19:02

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“ играет с британцами

 
„Кейла Кулбет“ vs „Бристоль Флаерз“ 15:21;
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольная команда „Кейла Кулбет“ проведет домашний матч седьмого тура группового этапа Североевропейской лиги (ENBL) против британского клуба „Бристоль Флаерз“. Игра начнется в 19:30, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Баскетбольная команда „Кейла Кулбет“, столкнувшаяся с чередой травм, продолжает серию неудач в национальной лиге, где она не может одержать победу уже шесть матчей подряд. В Североевропейской лиге (ENBL) дела обстоят не лучше: с одной победой и пятью поражениями команда занимает предпоследнее, восьмое место в группе B.

Соперник „Бристоль Флаерз“ также не сможет пробиться в четвертьфинал ENBL, несмотря на три победы и четыре поражения, которые обеспечили команде пятое место в группе B.

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