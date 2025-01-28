28.01.2025, 19:02
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“ играет с британцами
„Кейла Кулбет“ vs „Бристоль Флаерз“ 15:21;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольная команда „Кейла Кулбет“ проведет домашний матч седьмого тура группового этапа Североевропейской лиги (ENBL) против британского клуба „Бристоль Флаерз“. Игра начнется в 19:30, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Баскетбольная команда „Кейла Кулбет“, столкнувшаяся с чередой травм, продолжает серию неудач в национальной лиге, где она не может одержать победу уже шесть матчей подряд. В Североевропейской лиге (ENBL) дела обстоят не лучше: с одной победой и пятью поражениями команда занимает предпоследнее, восьмое место в группе B.
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