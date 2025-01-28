ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“ играет с британцами

Баскетбольная команда „Кейла Кулбет“, столкнувшаяся с чередой травм, продолжает серию неудач в национальной лиге, где она не может одержать победу уже шесть матчей подряд. В Североевропейской лиге (ENBL) дела обстоят не лучше: с одной победой и пятью поражениями команда занимает предпоследнее, восьмое место в группе B.