Стрелки Часов Судного дня перевели на секунду вперед. Они стали рекордно близко к полуночи

Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов до этого не были никогда.

В 2023 году на фоне полномасштабной российско-украинской войны и повышения ядерной эскалации стрелки часов перевели сразу на 10 секунд — до 23:58.30, что стало рекордно близкой отметкой до полуночи. В 2024 году они остались на этой же отметке.

„Мы переводим часы ближе к полуночи, потому что не видим достаточного позитивного прогресса в решении глобальных проблем, с которыми сталкиваемся, включая ядерный риск, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области „подрывных технологий“, таких как искусственный интеллект. Страны, обладающие ядерным оружием, увеличивают размеры арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которое может уничтожить цивилизацию“, — заявил член журнала „Бюллетень ученых-атомщиков“ и профессор кафедры физики, астрономии и астрофизики Чикагского университета Дэниел Хольц.

Хуан Мануэль Сантос, председатель Совета старейшин, бывший президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира, участвовавший в объявлении времени часов Судного дня 2025 года, сказал: „Стрелки часов Судного дня сдвигаются в моменты сильной глобальной нестабильности и геополитической напряженности. Так как стрелки часов приближаются к полуночи, мы обращаемся ко всем лидерам с убедительной просьбой: настало время действовать сообща! Справиться с существующими угрозами можно только с помощью смелого управления и партнерства на мировом уровне. Cada segundo cuenta — каждая секунда имеет значение“.

Часы Судного дня — это проект журнала „Бюллетень ученых-атомщиков“, существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых. Первоначально они были установлены на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны. В число факторов входят угрозы ядерного оружия, климатический кризис, биологические угрозы и разрушительные технологии, такие как искусственный интеллект.

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