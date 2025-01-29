ЧП и криминал
29.01.2025, 15:20

Суд над бывшим полицейским: картинку с камеры, установленной в женской душевой отделения полиции, обнаружили случайно

 
Бывший капитан полиции Вейго Вяли (слева) виновным себя не признает. Справа - его адвокат Сильвер Рейнсаар.
Бывший капитан полиции Вейго Вяли (слева) виновным себя не признает. Справа - его адвокат Сильвер Рейнсаар.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

По словам начальника бывшего сотрудника Куресаареского отделения полиции, капитана Вейго Вяли, обвиняемого в установке камеры наблюдения в женской душевой отделения полиции, подсудимый является опытным оперативным работником, у которого однажды было взаимное влечение с жертвой его слежки.

На судебном процессе по уголовному делу бывшего капитана полиции Вейго Вяли, проходящем в Курессааре, во вторник показания давали сотрудники местного отделения полиции. Одним из них был руководитель следственной группы Прийт Сепп. Именно в группу Сеппа входил и обвиняемый в самовольном проникновении и слежке за коллегой Вяли, и его жертва.

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