29.01.2025, 15:20
Суд над бывшим полицейским: картинку с камеры, установленной в женской душевой отделения полиции, обнаружили случайно
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам начальника бывшего сотрудника Куресаареского отделения полиции, капитана Вейго Вяли, обвиняемого в установке камеры наблюдения в женской душевой отделения полиции, подсудимый является опытным оперативным работником, у которого однажды было взаимное влечение с жертвой его слежки.
На судебном процессе по уголовному делу бывшего капитана полиции Вейго Вяли, проходящем в Курессааре, во вторник показания давали сотрудники местного отделения полиции. Одним из них был руководитель следственной группы Прийт Сепп. Именно в группу Сеппа входил и обвиняемый в самовольном проникновении и слежке за коллегой Вяли, и его жертва.
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