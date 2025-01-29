Суд над бывшим полицейским: картинку с камеры, установленной в женской душевой отделения полиции, обнаружили случайно

На судебном процессе по уголовному делу бывшего капитана полиции Вейго Вяли, проходящем в Курессааре, во вторник показания давали сотрудники местного отделения полиции. Одним из них был руководитель следственной группы Прийт Сепп. Именно в группу Сеппа входил и обвиняемый в самовольном проникновении и слежке за коллегой Вяли, и его жертва.