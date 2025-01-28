Правда ли, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб датский инструктор F-16?
В январе 2025 года СМИ и Telegram-каналы распространили сообщения, будто инструктор по эксплуатации истребителей Йеппе Хансен умер в ходе российской ракетной атаки по учебному центру ВСУ. Доказательствами этого послужили скриншоты поста некоего пользователя и профиля датского лётчика в соцсетях. Мы проверили достоверность этой истории.
В середине января в Рунете появилась информация, согласно которой во время российского ракетного обстрела украинского города Кривой Рог был убит инструктор НАТО по полётам на истребителях F-16. К примеру, утром 18 января Telegram-канал „Шейх Тамир“ (136 000 просмотров на момент написания этого разбора) написал (орфография и пунктуация сохранены): „В датском ФБ (Facebook. — Прим. ред.) Пишут, что в ракетной атаке по Кривому Рогу погиб инструктор по F16 из Дании. Друзья его написали текст, который разнится с официальной версией Зеблана“. Канал „Дядя Слава“ (189 000 просмотров) уточнил, что предполагаемого датского инструктора звали Йеппе Хансен и что о его смерти написали в неназванных соцсетях. К постам при этом был приложен скриншот публикации. В некоторых из них также утверждается, что датчанин якобы выдал своё местонахождение „местной проститутке“, после чего и произошла атака.Днём 18 января на своём сайте и в соцсетях агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры также сообщило о смерти датского лётчика и инструктора по эксплуатации истребителей F-16. „[Йепп] Хансен был уничтожен во время ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге“, — рассказал собеседник агентства. Вечером того же дня разошлись публикации, в которых приводилась фотография предполагаемого датчанина. Например, Telegram-канал „Шейх Тамир“ (133 000 просмотров) писал так (орфография и пунктуация сохранены): „Предположительно фото и аккаунт , убитого вчера ракетой в Кривом Рогу, датского инструктора по F16“.Аналогичные посты разместили Telegram-каналы „Поддубный |Z|О|V| edition“ (303 000 просмотров), „Соловьёв“ (дважды: 258 000 и 252 000), „Zлой пруф️“ (231 000), Colonelcassad (дважды: 210 000 и 188 000), „Белорусский силовик“ (158 000), Voblya (143 000), Zergulio (130 000), Rus_criminal (118 000), „Первый народный“ (105 000), „Сокол“ (101 000), „Петя Первый“ (94 000), „Тринадцатый“ (91 000), Kotsnews (84 000), „Царьград-ТВ“ (дважды: 71 000 и 79 000), „Кот Костян“ (79 000) и др. О гибели Хансена написали и многочисленные СМИ: „Аргументы и факты“ (трижды: также тут и тут), Lenta.ru (дважды), Ura.ru (дважды), „Московский комсомолец“ (дважды), „Взгляд“ (дважды), Life.ru (трижды: ещё тут и тут), „Регнум“ (дважды), „Вечерняя Москва“, „Ридус“, „Военное обозрение“ и др. Посты о смерти датчанина встречаются во „ВКонтакте“, „Одноклассниках“ и соцсети X, причём и на английском языке.
Днём 17 января Воздушные силы ВСУ сообщили, что был зафиксирован пуск баллистических ракет по Кривому Рогу. Минобороны РФ эту атаку тогда не комментировало, но Readovka со ссылкой на российских „военкоров“ писала, что прилёт „Искандеров“ пришёлся по учебному центру ВСУ, расположенному в неиспользуемом по назначению соцобъекте. По информации прокремлёвского издания, целью атаки стал корпус Криворожского авиационного колледжа. По версии газеты „Аргументы и факты“, всего в ходе удара по учебному центру могло быть уничтожено и ранено более сотни как украинских, так и натовских военных.
Украинское МВД и госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердили частичное разрушение здания учебного заведения. Кроме того, сообщалось, что были повреждены почти 20 частных домов, более десяти транспортных средств и четыре многоэтажных дома. Изначально власти Украины заявляли, что в результате атаки 17 января погибли четыре человека и до 14 получили ранения (из них четыре ребёнка). На следующий день глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал, что в больнице скончалась пострадавшая женщина.
Что касается гибели лётчика-инструктора из Дании, которая действительно передавала ВСУ самолёты F-16, то об этом в соцсетях 17 января якобы написал некий Оскар Соренсен, друг погибшего военного. Согласно вирусному скриншоту, он опубликовал свою запись в соцсети X, а не в Facebook. В его посте на датском языке приводится следующий некролог:
„Сегодня мы узнали печальную новость. Только что стало известно, что мой друг и коллега Йеппе Хансен погиб в Кривом Роге в Украине. Здесь, на родине, он учил украинских солдат пилотировать истребители F-16. Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Он был настоящим профессионалом и хорошим другом“.
На момент написания этого разбора в соцсети X можно найти аккаунт Оскара Соренсена с тем же юзернеймом, что указан на вирусном скриншоте (@OskarSrnsn), но без синей галочки и с другим фото на аватаре. Согласно описанию профиля, на площадке этот пользователь зарегистрировался в июле 2024 года и оставил всего четыре сообщения, которые все датируются 19 января. Один из этих твитов закреплён, в нём по-английски говорится: „Новость о гибели Йеппе Хансена была сильно преувеличена. Час назад он возглавил велосипедный рейд в Россию, в результате которого был уничтожен весь российский флот Су-57“.
Оказалось, что сообщения о предполагаемой гибели датского инструктора в Украине заинтересовали датчанина Оливера Александера (@OAlexanderDK) — аналитика и блогера, занимающегося расследованиями по открытым источникам (OSINT). 19 января у себя в соцсети X он поделился вирусным изображением и написал: „Это даже не хорошая российская пропаганда, а просто ленивая. Новость взята из этого „скриншота“ твита несуществующего аккаунта. Текст явно переведён на датский и написан не носителем датского языка“. Спустя 10 мин. Александер заявил, что пропаганда работает очень плохо и что теперь он сам „стал“ Оскаром Соренсеном. Так, блогер поделился англоязычным твитом с упомянутой выше страницы @OskarSrnsn, где говорилось: „У них даже не хватило ума занять этот юзернейм, потому что я только что взял его себе. А это значит, что это имя не использовалось ни одним из приостановленных аккаунтов. Представьте себе, что вам лень даже просто создать фальшивый профиль для твита“.
В одном из двух оставшихся постов Александер по-датски пояснил, что это был его старый второй профиль, на который он переключился и сменил имя. В ещё одном посте блогер снова от лица Оскара Соренсена пошутил про якобы погибшего инструктора: „Йеппе в полном порядке. В тот день я немного перебрал и спутал фильм „В осаде“ со Стивеном Сигалом с реальностью“.
Некоторые российские СМИ (среди них „Аргументы и факты“) и Telegram-каналы (например, „Военный обозреватель“) заявляли, что гибель Хансена подтвердили датские и американские издания. Впрочем, „Проверено“ не обнаружило подобных материалов в каких-либо авторитетных иностранных СМИ. Добавим, что во всех найденных нами постах приводился лишь один и тот же скриншот, что можно понять по одинаковому количеству реакций у твита (число просмотров, лайков, ретвитов, реплаев и добавлений в закладки). При этом, по словам некоторых пользователей, ещё 18 января профиля с юзернеймом @OskarSrnsn в X не было.
Кроме того, „Проверено“ выяснило, что на аватаре страницы Оскара Соренсена, который запечатлён на вирусном изображении, стоит фото датского бизнесмена Александера Линдхардта, который на своей странице в X пост из распространяемого скриншота также не публиковал.
Вторым подтверждением существования погибшего датчанина послужили три скриншота его предполагаемого профиля в LinkedIn — соцсети для поиска и установления деловых контактов. На изображениях показано, что Хансен якобы работал кейс-менеджером по киберуслугам (Cybersagsbehandler) в командовании Королевских ВВС Дании, окончил Ольборгский университет и датскую Академию обороны, а в перечне его интересов указан альянс НАТО.
„Проверено“ обнаружило похожий профиль на LinkedIn, однако там не указана полная фамилия датчанина (вместо неё стоит лишь инициал H.). Кроме того, там отсутствует фото профиля и отмечена немного другая работа в командовании ВВС — просто кейс-менеджер (Sagsbehandler). Что за мужчина запечатлён на вирусном снимке с аватара (и реален ли этот человек), мы выяснить не смогли.
Гибель датского инструктора F-16 опроверг и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен — соответствующее заявление 19 января появилось в фейсбуке главы Министерства обороны и на странице этого ведомства в соцсети X.
В настоящее время в российских СМИ циркулирует информация, согласно которой вчера (на момент публикации заявления обстрел был позавчера. — Прим. ред.) в результате ракетного удара в Украине погиб некий датский инструктор по истребителям F-16. Эта информация не соответствует действительности. Ни один датский солдат не был убит в Украине. Это ложная история, распространяемая российскими СМИ, вероятно, для дискредитации Дании. Я отношусь к этому очень серьёзно. Но, к сожалению, это пример очень серьёзной ситуации в сфере безопасности, которую мы имеем в реальности и в которой широко используются кампании влияния, включающие в себя ложь и дезинформацию.
Примечательно, что несколько российских СМИ, среди которых Lenta.ru, Life.ru и газета „Взгляд“, впоследствии написали: Минобороны Дании опровергло гибель своего лётчика в Украине. ТАСС в своей заметке о заявлении датского министра также напомнил, что ещё в конце апреля 2022 года МИД Дании сообщил об опознании семьёй, предположительно, погибшего в Украине 25-летнего датчанина. Согласно датскому телеканалу TV 2, с марта он воевал в составе Интернационального легиона ВСУ и входил в группу из восьми солдат, шесть из которых не выжили. По информации канала, среди убитых был один американец и как минимум один британец.
Наиболее ранний пост с вирусным скриншотом твита, который отследило „Проверено“, появился 17 января в 18:41 по московскому времени в Telegram-канале „Медведь“ (8000 просмотров), а спустя 18 мин. аналогичная запись вышла в канале „Укропский фреш“ (7400). Что касается поста со скриншотами профиля в LinkedIn, то, предположительно, раньше всех они появились в упомянутом выше канале „Шейх Тамир“ — 18 января в 18:22. Все три этих ресурса ранее распространяли большое количество антиукраинских фейков и часто становились их первоисточниками.
Таким образом, нет никаких доказательств, подтверждающих смерть датского военнослужащего в ходе обстрела в Кривом Роге в январе 2025 года. Изначально эта новость появилась в прокремлёвских Telegram-каналах, не раз замеченных в распространении дезинформации. Подобные сообщения основаны на подделанных скриншотах поста в соцсети X и LinkedIn. Гибель датского инструктора по F-16 назвало фейком и Минобороны Дании.
Более того, это не первая подобная сфабрикованная история о гибели иностранного инструктора в Украине. Осенью 2024 года в Рунете распространяли сообщения, что в результате российского удара по аэродрому в Хмельницкой области погиб американский военный и было уничтожено несколько истребителей F-16, а рассказала об этом якобы жена американского лётчика у себя в фейсбуке. „Проверено“ подробно рассказывало, почему это фейк.
Итог: Фейк