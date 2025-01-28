Правда ли, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб датский инструктор F-16?

На момент написания этого разбора в соцсети X можно найти аккаунт Оскара Соренсена с тем же юзернеймом, что указан на вирусном скриншоте ( @OskarSrnsn ), но без синей галочки и с другим фото на аватаре. Согласно описанию профиля, на площадке этот пользователь зарегистрировался в июле 2024 года и оставил всего четыре сообщения, которые все датируются 19 января. Один из этих твитов закреплён, в нём по-английски говорится : „Новость о гибели Йеппе Хансена была сильно преувеличена. Час назад он возглавил велосипедный рейд в Россию, в результате которого был уничтожен весь российский флот Су-57“.

„Сегодня мы узнали печальную новость. Только что стало известно, что мой друг и коллега Йеппе Хансен погиб в Кривом Роге в Украине. Здесь, на родине, он учил украинских солдат пилотировать истребители F-16. Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Он был настоящим профессионалом и хорошим другом“.

Что касается гибели лётчика-инструктора из Дании, которая действительно передавала ВСУ самолёты F-16, то об этом в соцсетях 17 января якобы написал некий Оскар Соренсен, друг погибшего военного. Согласно вирусному скриншоту, он опубликовал свою запись в соцсети X, а не в Facebook. В его посте на датском языке приводится следующий некролог:

Украинское МВД и госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердили частичное разрушение здания учебного заведения. Кроме того, сообщалось , что были повреждены почти 20 частных домов, более десяти транспортных средств и четыре многоэтажных дома. Изначально власти Украины заявляли, что в результате атаки 17 января погибли четыре человека и до 14 получили ранения (из них четыре ребёнка). На следующий день глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал , что в больнице скончалась пострадавшая женщина.

Днём 17 января Воздушные силы ВСУ сообщили , что был зафиксирован пуск баллистических ракет по Кривому Рогу. Минобороны РФ эту атаку тогда не комментировало , но Readovka со ссылкой на российских „военкоров“ писала , что прилёт „Искандеров“ пришёлся по учебному центру ВСУ, расположенному в неиспользуемом по назначению соцобъекте. По информации прокремлёвского издания, целью атаки стал корпус Криворожского авиационного колледжа. По версии газеты „ Аргументы и факты “, всего в ходе удара по учебному центру могло быть уничтожено и ранено более сотни как украинских, так и натовских военных.

Оказалось, что сообщения о предполагаемой гибели датского инструктора в Украине заинтересовали датчанина Оливера Александера (@OAlexanderDK) — аналитика и блогера, занимающегося расследованиями по открытым источникам (OSINT). 19 января у себя в соцсети X он поделился вирусным изображением и написал: „Это даже не хорошая российская пропаганда, а просто ленивая. Новость взята из этого „скриншота“ твита несуществующего аккаунта. Текст явно переведён на датский и написан не носителем датского языка“. Спустя 10 мин. Александер заявил, что пропаганда работает очень плохо и что теперь он сам „стал“ Оскаром Соренсеном. Так, блогер поделился англоязычным твитом с упомянутой выше страницы @OskarSrnsn, где говорилось: „У них даже не хватило ума занять этот юзернейм, потому что я только что взял его себе. А это значит, что это имя не использовалось ни одним из приостановленных аккаунтов. Представьте себе, что вам лень даже просто создать фальшивый профиль для твита“.

В одном из двух оставшихся постов Александер по-датски пояснил, что это был его старый второй профиль, на который он переключился и сменил имя. В ещё одном посте блогер снова от лица Оскара Соренсена пошутил про якобы погибшего инструктора: „Йеппе в полном порядке. В тот день я немного перебрал и спутал фильм „В осаде“ со Стивеном Сигалом с реальностью“.

Некоторые российские СМИ (среди них „Аргументы и факты“) и Telegram-каналы (например, „Военный обозреватель“) заявляли, что гибель Хансена подтвердили датские и американские издания. Впрочем, „Проверено“ не обнаружило подобных материалов в каких-либо авторитетных иностранных СМИ. Добавим, что во всех найденных нами постах приводился лишь один и тот же скриншот, что можно понять по одинаковому количеству реакций у твита (число просмотров, лайков, ретвитов, реплаев и добавлений в закладки). При этом, по словам некоторых пользователей, ещё 18 января профиля с юзернеймом @OskarSrnsn в X не было.