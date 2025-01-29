Новости Эстонии
29.01.2025, 12:45

Бизнесмен не отступается. Он хочет поставить памятник Сависаару, нравится это кому-то или нет

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В газете Õhtuleht появилось объявление, в котором НКО призывает поддержать сооружение монумента
В газете Õhtuleht появилось объявление, в котором НКО призывает поддержать сооружение монумента
ФОТО: Daniel Leevik | Delfi Meedia

Центристская партия и близкие Эдгара Сависаара не поддерживают инициативу бизнесмена Юрия Сахарова, который хочет воздвигнуть на горке Харью в центре Таллинна памятник одному из основателей партии, бывшему мэру Таллинна и премьер-министру республики Эдгару Сависаару. Среди критиков и нынешний мэр столицы Евгений Осиновский. Но Сахаров стоит на своем: „Будет!“

Если говорить конкретнее, то за сооружением памятника стоит НКО, носящее имя Эдгара Сависаара. Ее руководителем является именно Сахаров. Он хвалит Сависаара за то, что тот много сделал в свое время для города, и его нужно достойно помнить.

В понедельник Центристская партия сообщила, что план создания мемориала не был согласован ни с семьей Сависаара, ни с партией. „Центристская партия считает важным увековечение памяти Эдгара Сависаара, но она не связана с деятельностью НКО имени Эдгара Сависаара, и не поддерживает эту инициативу, - говорится в заявлении партии — Призываем всех, кто рассматривает возможность поддержать рекламируемую идею, отнестись к ней с осторожностью и тщательно взвесить свое решение. Как известно, и город Таллинн не в курсе планов по памятнику“.

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