Бизнесмен не отступается. Он хочет поставить памятник Сависаару, нравится это кому-то или нет

Если говорить конкретнее, то за сооружением памятника стоит НКО, носящее имя Эдгара Сависаара. Ее руководителем является именно Сахаров. Он хвалит Сависаара за то, что тот много сделал в свое время для города, и его нужно достойно помнить.

В понедельник Центристская партия сообщила, что план создания мемориала не был согласован ни с семьей Сависаара, ни с партией. „Центристская партия считает важным увековечение памяти Эдгара Сависаара, но она не связана с деятельностью НКО имени Эдгара Сависаара, и не поддерживает эту инициативу, - говорится в заявлении партии — Призываем всех, кто рассматривает возможность поддержать рекламируемую идею, отнестись к ней с осторожностью и тщательно взвесить свое решение. Как известно, и город Таллинн не в курсе планов по памятнику“.