29.01.2025, 12:45
Бизнесмен не отступается. Он хочет поставить памятник Сависаару, нравится это кому-то или нет(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центристская партия и близкие Эдгара Сависаара не поддерживают инициативу бизнесмена Юрия Сахарова, который хочет воздвигнуть на горке Харью в центре Таллинна памятник одному из основателей партии, бывшему мэру Таллинна и премьер-министру республики Эдгару Сависаару. Среди критиков и нынешний мэр столицы Евгений Осиновский. Но Сахаров стоит на своем: „Будет!“
Если говорить конкретнее, то за сооружением памятника стоит НКО, носящее имя Эдгара Сависаара. Ее руководителем является именно Сахаров. Он хвалит Сависаара за то, что тот много сделал в свое время для города, и его нужно достойно помнить.
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