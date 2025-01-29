Таллиннские власти планируют компенсировать повышение земельного налога

Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил: „Мы предпочли бы, чтобы Рийгикогу отменил решение о повышении земельного налога, однако этого не произошло. Поэтому мы разработали альтернативный вариант, позволяющий избежать чрезмерной нагрузки на таллиннцев в период, когда и без того растут все налоги“.

Согласно представленному проекту, подать ходатайство могут как физические, так и юридические лица, которым принадлежит находящаяся в Таллинне недвижимость и которые являлись собственниками этой недвижимости по состоянию как на 1 января 2024 года, так и на 1 января 2025 года. В случае физических лиц ходатайствующий должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. Компенсация не выделяется государственным учреждениям и учреждениям местного самоуправления. Собственниками недвижимости также считаются лица, которые обладают правом на застройку и правом на использование и являются налогоплательщиками по смыслу Закона о земельном налоге.

Физическим лицам повышение земельного налога в 2025 году компенсируется в полном объеме по сравнению с земельным налогом, уплаченным в 2024 году; предельный размер компенсации не установлен. Юридическим лицам также компенсируется повышение земельного налога в 2025 году, однако максимальная сумма компенсации составляет 1000 евро независимо от количества объектов недвижимости. Компенсация не выделяется, если подлежащая уплате сумма налога выросла менее чем на пять евро.

Данный порядок поможет снизить нагрузку, вызванную повышением земельного налога, и поддержать собственников недвижимости, дав им возможность постепенно адаптироваться к увеличению налога. Ставка налога на землю, предназначенную для жилой застройки, и землю для коммерческого использования составляет 0,5%, на остальную землю с целевым назначением – 1% от кадастровой стоимости земли в год. В Таллинне собственники жилья освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка составляет менее 1500 м².

Постановление „Порядок предоставления поддержки для компенсации повышения земельного налога“ должно утвердить Таллиннское городское собрание. Более подробная информация о подаче ходатайств о получении компенсации будет размещена на сайте Таллинна после того, как городское собрание утвердит постановление.

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