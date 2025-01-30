Новости Эстонии
30.01.2025, 21:36

„Пенсия – это три четверти всех социальных обязательств государства“. Если пенсионеры в Эстонии живут бедно, о чем это говорит?

 
Анна Тамм
Иван Полынин
Иван Полынин
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia

На конец 2024 года средняя пенсия по старости в Эстонии составила 785 евро. Хватает ли этого пожилым людям на достойную жизнь? По данным Департамента статистики, в 2023 году 45,8% пенсионеров находились под угрозой бедности. В недавно проведенном RusDelfi опросе 52 из 58 респондентов выразили недовольство своей пенсией. Иван Полынин, политолог и лектор Таллиннского Университета, рассказал в комментарии RusDelfi, о чем говорит плачевное положение пенсионеров в обществе.

В университете Иван Полынин читает курс сравнительной политики, и одна из тем, которые подробно в нем затрагиваются, – государство всеобщего благополучия (welfare state). По словам специалиста, пенсия – это практически всегда три четверти абсолютно всех социальных обязательств государства.

„Выход людей на пенсию – это очень хороший показатель благополучия общества, – поясняет эксперт. – Согласно последней статистике, в целом по Европейскому союзу по достижении пенсионного возраста только от 13 до 16,7% пенсионеров продолжают работать. Это средняя цифра по всему ЕС. В то время как в Эстонии эта цифра превышает 35%. То есть 35% пенсионеров в возрасте от 65 до 69 лет продолжают работать.

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