„Пенсия – это три четверти всех социальных обязательств государства“. Если пенсионеры в Эстонии живут бедно, о чем это говорит?

В университете Иван Полынин читает курс сравнительной политики, и одна из тем, которые подробно в нем затрагиваются, – государство всеобщего благополучия (welfare state). По словам специалиста, пенсия – это практически всегда три четверти абсолютно всех социальных обязательств государства.

„Выход людей на пенсию – это очень хороший показатель благополучия общества, – поясняет эксперт. – Согласно последней статистике, в целом по Европейскому союзу по достижении пенсионного возраста только от 13 до 16,7% пенсионеров продолжают работать. Это средняя цифра по всему ЕС. В то время как в Эстонии эта цифра превышает 35%. То есть 35% пенсионеров в возрасте от 65 до 69 лет продолжают работать.