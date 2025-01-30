„Пенсия – это три четверти всех социальных обязательств государства“. Если пенсионеры в Эстонии живут бедно, о чем это говорит?
На конец 2024 года средняя пенсия по старости в Эстонии составила 785 евро. Хватает ли этого пожилым людям на достойную жизнь? По данным Департамента статистики, в 2023 году 45,8% пенсионеров находились под угрозой бедности. В недавно проведенном RusDelfi опросе 52 из 58 респондентов выразили недовольство своей пенсией. Иван Полынин, политолог и лектор Таллиннского Университета, рассказал в комментарии RusDelfi, о чем говорит плачевное положение пенсионеров в обществе.
В университете Иван Полынин читает курс сравнительной политики, и одна из тем, которые подробно в нем затрагиваются, – государство всеобщего благополучия (welfare state). По словам специалиста, пенсия – это практически всегда три четверти абсолютно всех социальных обязательств государства.