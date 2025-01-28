Запрет подачи документов на русском языке и ограничения для водителей Bolt: законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу

В Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта, направленного на модернизацию миграционных процедур. Среди ключевых изменений — отмена права подавать официальные документы на русском языке, введение обязательной программы адаптации и требований к знанию эстонского языка. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, новый закон также ужесточит правила для временного и долгосрочного проживания, включая ограничения для работников таких платформ, как Bolt.