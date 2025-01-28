Новости Эстонии
28.01.2025, 15:44

Запрет подачи документов на русском языке и ограничения для водителей Bolt: законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу

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По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, цель законопроекта — модернизировать Закон об иностранцах и внедрить меры для повышения эффективности миграционных процедур и усиления контроля над миграцией.
По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, цель законопроекта — модернизировать Закон об иностранцах и внедрить меры для повышения эффективности миграционных процедур и усиления контроля над миграцией.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта, направленного на модернизацию миграционных процедур. Среди ключевых изменений — отмена права подавать официальные документы на русском языке, введение обязательной программы адаптации и требований к знанию эстонского языка. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, новый закон также ужесточит правила для временного и долгосрочного проживания, включая ограничения для работников таких платформ, как Bolt.

По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, цель законопроекта — модернизировать Закон об иностранцах и внедрить меры для повышения эффективности миграционных процедур и усиления контроля над миграцией. „Иными словами, мы улучшаем регулирование для предпринимателей, а для обеспечения безопасности ужесточаем некоторые положения“, - сказал министр.

„Для тех, кто желает постоянно проживать здесь на основании соответствующего срочного вида на жительство, вводится обязательное требование пройти программу адаптации и подтвердить знание эстонского языка на уровне как минимум A2“, - добавил Ляэнеметс.

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