Запрет подачи документов на русском языке и ограничения для водителей Bolt: законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу(4)
В Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта, направленного на модернизацию миграционных процедур. Среди ключевых изменений — отмена права подавать официальные документы на русском языке, введение обязательной программы адаптации и требований к знанию эстонского языка. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, новый закон также ужесточит правила для временного и долгосрочного проживания, включая ограничения для работников таких платформ, как Bolt.
По словам министра иностранных дел Лаури Ляэнеметса, цель законопроекта — модернизировать Закон об иностранцах и внедрить меры для повышения эффективности миграционных процедур и усиления контроля над миграцией. „Иными словами, мы улучшаем регулирование для предпринимателей, а для обеспечения безопасности ужесточаем некоторые положения“, - сказал министр.