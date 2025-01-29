Рынок срочных банковских вкладов: лучшее время заключить договор о срочном вкладе – сегодня
Как показали результаты свежего обзора рынка, по сравнению с серединой декабря, процентные ставки по срочным вкладам для частных лиц снова уменьшились – в зависимости от банка и срока вклада, это уменьшение составило от четверти до половины процентного пункта. Вкладчики, которые ищут хорошее предложение, оказались в ситуации, когда лучшее время для заключения договора, в любом случае, было вчера, а следующее по уровню доходности – сегодня.
По состоянию на конец января, за первое место в таблице процентных ставок по вкладам на три, шесть, двенадцать и двадцать четыре месяца борются Inbank и Holm Pank, следующую за нами лучшую процентную ставку для всех периодов предлагает Bigbank.
Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, сказала, что в течение последних пяти недель средние процентные ставки, предлагаемые по срочным банковским вкладам частным вкладчикам, продолжали стремительно снижаться – все банки кроме Inbank снизили выплачиваемые проценты в зависимости от срока вклада на 0,15-0,75 процентных пункта. „Снижение процентных ставок по срочным вкладам, предлагаемым крупными банками, за месяц составило около 0,5 процентных пункта, а процентная ставка по вкладам с более долгим сроком позволяет сегодня прогнозировать дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам с более коротким сроком в сторону двух процентов“, — пояснила Пехтер сложившиеся тенденции.
По словам Пехтер, в условиях быстро меняющейся среды процентных ставок, следует провести тщательное сравнение цен перед заключением договора о срочном вкладе, поскольку цена одной и той же услуги значительно различается в разных банках. „Вы можете оказать себе медвежью услугу, если по соображениям комфорта просто продлите вклад в своём домашнем банке или, став жертвой рекламы, подпишете договор о вкладе в первом попавшемся банке, потому что таким образом просто подарите банку почти четверть денег, которые будете зарабатывать на своих сбережениях“, – сказала Йонна Пехтер, поясняя, почему для управления финансами необходимо предварительно проделать определённую „домашнюю работу“. Например, вместо срочного вклада на три месяца с лучшей процентной ставкой стоит положить деньги на сберегательный вклад Bigbank, потому что до марта гарантированная процентная ставка там выше и составляет 3,25%.
Первое решение, касающееся вклада, по мнению Пехтер, должно заключаться в том, что на текущем счёте не следует оставлять сравнительно крупные суммы, поскольку владелец денег на них ничего не зарабатывает. Вкладчик, исходя из своих временных горизонтов и финансовых потребностей, может выбрать услугу срочного вклада или сберегательного вклада, с которого он может в случае необходимости снять вложенные деньги с предварительным извещением всего за два-три дня и начать ими пользоваться, не потеряв при этом уже заработанных процентов.
Этот обзор касается только рынка банковских вкладов и не отражает выплат по вкладам, выплачиваемых кредитно-сберегательными обществами или финансовыми посредническими и торговыми платформами, поскольку на вложенные там суммы не распространяется защита Гарантийного фонда. „Если владелец денег хочет спать спокойно, он должен при открытии вклада учитывать, что гарантия Гарантийного фонда на сумму до 100 000 евро распространяется только на деньги, размещённые в коммерческих банках“, – пояснила Йонна Пехтер.
* банки расположены в алфавитном порядке
** зелёным отмечены лучшие в этот период предложения на рынке
*** красным отмечены изменения в процентных пунктах по сравнению с 16 декабря