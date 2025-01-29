Рынок срочных банковских вкладов: лучшее время заключить договор о срочном вкладе – сегодня

По состоянию на конец января, за первое место в таблице процентных ставок по вкладам на три, шесть, двенадцать и двадцать четыре месяца борются Inbank и Holm Pank, следующую за нами лучшую процентную ставку для всех периодов предлагает Bigbank.

Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, сказала, что в течение последних пяти недель средние процентные ставки, предлагаемые по срочным банковским вкладам частным вкладчикам, продолжали стремительно снижаться – все банки кроме Inbank снизили выплачиваемые проценты в зависимости от срока вклада на 0,15-0,75 процентных пункта. „Снижение процентных ставок по срочным вкладам, предлагаемым крупными банками, за месяц составило около 0,5 процентных пункта, а процентная ставка по вкладам с более долгим сроком позволяет сегодня прогнозировать дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам с более коротким сроком в сторону двух процентов“, — пояснила Пехтер сложившиеся тенденции.

По словам Пехтер, в условиях быстро меняющейся среды процентных ставок, следует провести тщательное сравнение цен перед заключением договора о срочном вкладе, поскольку цена одной и той же услуги значительно различается в разных банках. „Вы можете оказать себе медвежью услугу, если по соображениям комфорта просто продлите вклад в своём домашнем банке или, став жертвой рекламы, подпишете договор о вкладе в первом попавшемся банке, потому что таким образом просто подарите банку почти четверть денег, которые будете зарабатывать на своих сбережениях“, – сказала Йонна Пехтер, поясняя, почему для управления финансами необходимо предварительно проделать определённую „домашнюю работу“. Например, вместо срочного вклада на три месяца с лучшей процентной ставкой стоит положить деньги на сберегательный вклад Bigbank, потому что до марта гарантированная процентная ставка там выше и составляет 3,25%.