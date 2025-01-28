Доля людей, откладывающих значительную часть своего дохода, резко сократилась

Наибольшая часть (68%) жителей Эстонии вообще не сберегает и не инвестирует или делает это в минимальных размерах — до 10 процентов от своего дохода. „Результаты свидетельствуют о том, что расходы людей за последние два года выросли, а доходы не поспевают за ними“, — сказал Рауль Аллас, специалист по исследованиям в Kantar Emor. Доля тех, кто сберегает 11–20% своего дохода, также явно сократилась: если в предыдущем исследовании таким был каждый пятый, то теперь это каждый седьмой.

Подавляющее большинство (64%) жителей Эстонии считают сбережения важными в принципе, а 17% откладывают деньги только для определённой цели. Самый распространённый принцип сбережения — откладывать то, что осталось от дохода после оплаты расходов. Так ответили 67 процентов людей. „Однако 17 процентов — это те, кто выбрал более стратегический подход к сбережениям и откладывает определённый процент каждый месяц“. „Их больше среднего, в младшей возрастной группе, то есть среди людей 16-34 лет, а также среди представителей других национальностей“, - добавил Рауль Аллас.

Данные основаны на опросе, проведённом Kantar Emor с репрезентативной выборкой среди всех жителей Эстонии. Опрос проводился онлайн с 10 по 17 октября 2024 года. Было опрошено 1140 жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше. Это повторяющийся опрос, инициированный Kantar Emor, который отображает осведомлённость и отношение жителей Эстонии к теме инвестирования и сбережения.

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