ТАБЛИЦА | Действующая в Эстонии сеть аптек терпит большие убытки

Основанная в 2020 году OÜ Pharmamint осуществляет продажи в физических аптеках и через интернет-магазин под брендом Euroapteek, принадлежащим группе Euroapotheca.

В последние годы Euroapteek несла в Эстонии стабильные убытки (2020: –89 248; 2021: –711 841; 2022: –1 012 629), а в 2023 году убытки аптечной сети достигли 1,4 миллиона евро при 2,6 миллиона евро доходов от продаж.

В своем последнем годовом отчете компания пишет, что в 2024 году надеется укрепить на рынке Эстонии позиции в качестве э-аптеки и содействовать формированию у клиентов привычки совершать покупки онлайн. В долгосрочной перспективе они сосредоточатся на оптимизации расходов, чтобы сделать деятельность прибыльной и в 2024 году довести собственный капитал до установленного законом уровня. В 2023 году собственный капитал OÜ Pharmamint составил -3,2 млн евро.

По данным Teatmik, в последнем квартале 2024 года в Euroapteek работало 16 человек. Кроме того, по состоянию на январь этого года у компании имеется налоговая задолженность в размере 22 000 евро.

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