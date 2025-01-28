Правда ли, что ведущий украинского телеканала одобрил „нацистское приветствие“ Илона Маска?

Восьмисекундный ролик запечатлел финал выступления Илона Маска на инаугурационных торжествах. Он говорит „спасибо“, прижимает правую руку к сердцу, а затем резко вскидывает её вверх и добавляет: „Моё сердце обращено к вам“. Украинский комментатор за кадром в это время рассуждает о том, что для Маска этот момент стал тем самым днём, которого он долго ждал, но обрывает сам себя на полуслове и с удивлённо-одобрительной интонацией произносит: „О! Маск только что зиганул! Ну, наш человек, получается“.

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Американский миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск — один из самых активных и влиятельных сторонников и спонсоров Дональда Трампа. 20 января 2025 года он присутствовал на церемонии вступления президента в должность, после чего отправился на праздник в cпортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena. Там Маск выступил с речью, в конце которой и сделал жест, вызвавший широкое обсуждение по всему миру.

В левом верхнем углу вирусного ролика мы видим логотип телеканала „1 + 1“ с пометкой „марафон“, а в правом верхнем углу — фразу „Єдині новини“ („Единые новости“ — укр.). „Єдині новини“ — это общеукраинский информационный телемарафон, который проходит с 24 февраля 2022 года. Контент для него производят три частных медиахолдинга („1 + 1 Media“, Starlight Media и Inter Media Group), а также телеканал „Рада“, принадлежащий Верховной раде Украины. Эфир марафона частично или полностью транслируется многими украинскими телеканалами.