Правда ли, что ведущий украинского телеканала одобрил „нацистское приветствие“ Илона Маска?
21 января 2025 года по русскоязычным соцсетям распространился ролик, якобы вырезанный из прямого эфира канала „1 + 1“, в котором комментатор за кадром одобрительно говорит о Маске: „Наш человек!“ Мы разобрались, происходило ли это в действительности.
Восьмисекундный ролик запечатлел финал выступления Илона Маска на инаугурационных торжествах. Он говорит „спасибо“, прижимает правую руку к сердцу, а затем резко вскидывает её вверх и добавляет: „Моё сердце обращено к вам“. Украинский комментатор за кадром в это время рассуждает о том, что для Маска этот момент стал тем самым днём, которого он долго ждал, но обрывает сам себя на полуслове и с удивлённо-одобрительной интонацией произносит: „О! Маск только что зиганул! Ну, наш человек, получается“.
Это видео опубликовали многие русскоязычные Telegram-каналы, в частности „КБ“ (253 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (198 000), „Белорусский силовик“ (167 000), Zergulio (130 000), „Украина.ру“ (125 000), Rus_Criminal(123 000), „Сводки и аналитика СВО (резерв)“ (106 000), „Петя Первый“ (101 000). Кроме того, видео появилось и „ВКонтакте“.
Американский миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск — один из самых активных и влиятельных сторонников и спонсоров Дональда Трампа. 20 января 2025 года он присутствовал на церемонии вступления президента в должность, после чего отправился на праздник в cпортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena. Там Маск выступил с речью, в конце которой и сделал жест, вызвавший широкое обсуждение по всему миру.
В левом верхнем углу вирусного ролика мы видим логотип телеканала „1 + 1“ с пометкой „марафон“, а в правом верхнем углу — фразу „Єдині новини“ („Единые новости“ — укр.). „Єдині новини“ — это общеукраинский информационный телемарафон, который проходит с 24 февраля 2022 года. Контент для него производят три частных медиахолдинга („1 + 1 Media“, Starlight Media и Inter Media Group), а также телеканал „Рада“, принадлежащий Верховной раде Украины. Эфир марафона частично или полностью транслируется многими украинскими телеканалами.
Согласно временной отметке на бегущей строке в нижней части экрана, ролик запечатлел момент эфира в 21:55. Это совпадает со временем произнесения речи Маска в Вашингтоне — его выступление завершилось примерно в 14:55 по североамериканскому восточному времени, что как раз соответствует 21:55 по киевскому времени.
Прямая трансляция марафона „Єдині новини“ доступна онлайн, а записи эфира отрезками по несколько часов выкладываются на YouTube-канале ТСН (информационной программы канала „1 + 1“). Согласно записи за вечер 20 января 2025 года, прямая трансляция инаугурационных торжеств в рамках „Єдині новини“ не велась. В 21:55 там действительно обсуждалось вступление Трампа в должность, но не в формате трансляции — о происходящем в Вашингтоне во время прямого включения рассказывала корреспондентка Украинской службы радиостанции „Голос Америки“ Катерина Лисунова. Её включение продолжалось до начала выпуска новостей в 22:00. Илона Маска журналистка не упоминала. Его выступление не вошло и в большой репортаж об инаугурации, который шел с 22:35 до 22:41 по киевскому времени.
Самым первым видеоролик якобы с прямой трансляцией опубликовал Telegram-канал Avia.pro. Это произошло 21 января в 15:34 по московскому времени (пост набрал 18 000 просмотров на момент написания этого разбора). Ранее Avia.pro был неоднократно замечен в распространении фейков об Украине и не только.
Таким образом, канал „1 + 1“ не вёл прямой трансляции инаугурации Дональда Трампа. В 21:55 (именно это время указано в вирусном ролике) в день инаугурации в эфире была корреспондентка Украинской службы радиостанции „Голос Америки“ Катерина Лисунова, которая не упоминала Илона Маска. Ролик с поддельной записью прямого эфира впервые появился в прокремлёвском Telegram-канале, который и ранее публиковал недостоверную информацию.
Итог: Фейк