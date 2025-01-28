Тело нашли в подвале: в Латвии отец и мачеха 7-летней девочки приговорены к 20 и 17 годам тюрьмы за ее убийство

В убийстве ребенка обвинялись отец Юстине Владимир Рейников и его жена, мачеха девочки, Сандра Рейникова. Они обвинялись в убийстве, совершенном группой лиц, осознающих, что ребенок находится в беспомощном состоянии, а также в жестоком и насильственном обращении с несовершеннолетним, что привело к физическим и психическим страданиям ребенка.

Оба обвиняемых также обязаны находиться под наблюдением пробационной службы в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Во время судебных дебатов прокурор попросил суд приговорить мачеху к 21 году лишения свободы и трехлетнему пробационному наблюдению за два независимых преступления, а отца — к пожизненному заключению и трехлетнему пробационному наблюдению за три независимых преступления.

Приговор суда отличается от того, что запрашивал прокурор в судебных дебатах, поэтому будет запрашиваться подготовка полного приговора судом. После ознакомления с ним будет решаться вопрос о подаче апелляционной жалобы, как сообщили в прокуратуре агентству LETA.

Прокуратура утверждала, что согласно обвинению, оба обвиняемых — отец и мачеха Юстине — в своем месте жительства в Резекненском крае, находясь под воздействием алкоголя, начали конфликтовать друг с другом по бытовым вопросам, которые были связаны с Юстине: они не могли справиться с воспитанием и уходом за ребенком.

Обвиняемые, осознавая, что в тот момент рядом с ними находится сама несовершеннолетняя Юстине и ребенок не может физически сопротивляться насильственным действиям, начали кричать на девочку и умышленно наносить удары по ее телу и голове, причиняя тяжелые телесные повреждения. В результате побоев ребенок умер.

Тело девочки было скрыто в подвале заброшенного дома. Государственная полиция, и общество были введены в заблуждение относительно исчезновения Юстины. Отец и мачеха девочки сами участвовали в поисках ребенка, таким образом отводя от себя подозрения.