ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1069-й день) | Украинские и турецкие СМИ назвали сроки проведения мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил назначить генерал-майора Михаила Драпатого главой оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) „Хортица“, которая ведет бои в Донецкой области, на одном из самых горячих направлений фронта. При этом Драпатый продолжит работать командующим Сухопутных войск ВСУ — „самой многочисленной части наших вооруженных сил“, — сказал Зеленский в своем вечернем обращении. „Это поможет объединять боевую работу армии с правильной подготовкой бригад, — считает Зеленский. — Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад“. ОСГВ „Хортица“ в числе отвечает за участок фронта в районе стратегически важного населенного пункта Великая Новоселка, о захвате которого в воскресенье заявило Министерство обороны России.

Российские ударные беспилотники ночью атаковали Ивано-Франковскую область, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, целью стали объекты критической инфраструктуры. После серии взрывов начался пожар, сообщила Онищук, не уточнив, о каком объекте идет речь. Информации о пострадавших пока нет. Также сообщения о повреждении инфраструктурных объектов приходят из Сумской области. В Днепре в результате атаки дронов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Повреждения получили еще два жилых дома. Как сообщает ГСЧС, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием. В Самарском районе Днепра пострадал инфраструктурный объект. Кроме того, повреждены три частных дома.

В Купянске в результате авиаудара накануне погибли две женщины. Тела женщин спасатели достали из-под завалов разрушенного дома, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одной из них было 95 лет, другой — 72 года. Как сообщали украинские власти, российские военные нанесли авиационные удары по Купянску днем в воскресенье. В результате было повреждено не менее 50 жилых домов.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на понедельник над пятью областями России были сбиты 32 украинских беспилотника. Согласно заявлению министерства, 15 дронов были сбиты над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями. Ночью российские источники сообщали о предполагаемой попытке украинского дрона ударить по нефтебазе в пригороде Твери, достоверных сведений о пожаре на базе нет. Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные нанесли удар по складам в Орловской области, где хранились российские ударные беспилотники. „Поражены бетонные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны, — сказано в сообщении. — Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 „шахедов“ уже не будет использовано против нашей страны“. Российские власти не комментировали заявления Генштаба ВСУ.

ЕС договорился продлить санкции против России, Венгрия не будет блокировать решение. „Министры иностранных дел ЕС достигли договоренность продлить еще раз срок санкций против России. Таким образом мы продолжим лишать Москву возможности получать доходы, которые она потратит на финансирование войны“, — написала в аккаунте в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это стало возможно после того, как Венгрия дала понять, что не будет более блокировать продление санкций в обмен на гарантии в сфере энергобезопасности, имея в виду возобновление транзита газа через территорию Украины. Такие гарантии были предоставлены Будапешту, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.