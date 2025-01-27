ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1069-й день) | Украинские и турецкие СМИ назвали сроки проведения мирных переговоров
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил назначить генерал-майора Михаила Драпатого главой оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) „Хортица“, которая ведет бои в Донецкой области, на одном из самых горячих направлений фронта. При этом Драпатый продолжит работать командующим Сухопутных войск ВСУ — „самой многочисленной части наших вооруженных сил“, — сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
„Это поможет объединять боевую работу армии с правильной подготовкой бригад, — считает Зеленский. — Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад“. ОСГВ „Хортица“ в числе отвечает за участок фронта в районе стратегически важного населенного пункта Великая Новоселка, о захвате которого в воскресенье заявило Министерство обороны России.
Российские ударные беспилотники ночью атаковали Ивано-Франковскую область, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, целью стали объекты критической инфраструктуры.
После серии взрывов начался пожар, сообщила Онищук, не уточнив, о каком объекте идет речь. Информации о пострадавших пока нет.
Также сообщения о повреждении инфраструктурных объектов приходят из Сумской области.
В Днепре в результате атаки дронов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Повреждения получили еще два жилых дома. Как сообщает ГСЧС, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием. В Самарском районе Днепра пострадал инфраструктурный объект. Кроме того, повреждены три частных дома.
В Купянске в результате авиаудара накануне погибли две женщины. Тела женщин спасатели достали из-под завалов разрушенного дома, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одной из них было 95 лет, другой — 72 года. Как сообщали украинские власти, российские военные нанесли авиационные удары по Купянску днем в воскресенье. В результате было повреждено не менее 50 жилых домов.
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на понедельник над пятью областями России были сбиты 32 украинских беспилотника. Согласно заявлению министерства, 15 дронов были сбиты над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями.
Ночью российские источники сообщали о предполагаемой попытке украинского дрона ударить по нефтебазе в пригороде Твери, достоверных сведений о пожаре на базе нет.
Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские военные нанесли удар по складам в Орловской области, где хранились российские ударные беспилотники.
„Поражены бетонные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны, — сказано в сообщении. — Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 „шахедов“ уже не будет использовано против нашей страны“. Российские власти не комментировали заявления Генштаба ВСУ.
ЕС договорился продлить санкции против России, Венгрия не будет блокировать решение. „Министры иностранных дел ЕС достигли договоренность продлить еще раз срок санкций против России. Таким образом мы продолжим лишать Москву возможности получать доходы, которые она потратит на финансирование войны“, — написала в аккаунте в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Это стало возможно после того, как Венгрия дала понять, что не будет более блокировать продление санкций в обмен на гарантии в сфере энергобезопасности, имея в виду возобновление транзита газа через территорию Украины. Такие гарантии были предоставлены Будапешту, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Украинские и турецкие СМИ назвали сроки проведения мирных переговоров. Власти Украины призвали медиа быть благоразумными.
Украинское издание „Страна.ua“ 26 января опубликовало „100-дневный план“ президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Документ, подлинность которого не подтверждена, содержит план-график завершения войны, а также условия мирного соглашения. Утверждается, что США передали этот документ европейским дипломатам.
Согласно графику, которое представило издание, в конце января — начале февраля может пройти телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего переговоры или приостановят, или продолжат. В случае их продолжения команда Трампа предлагает следующий план:
февраль — март: встреча Трампа с Зеленским и Путиным, втроем или по отдельности;
20 апреля: объявление перемирия, вывод военных ВСУ из Курской области;
конец апреля: начало работы международной мирной конференции, которая зафиксирует соглашение между Украиной и Россией о завершении войны;
конец апреля: обмен пленными „всех на всех“;
до 9 мая: декларация международной мирной конференции о завершении войны.
Андрей Ермак, глава офиса президента Украины и второй самый влиятельный политик в стране, заявил, что „никаких „мирных планов“ за „100 дней“ в медиа не существует в реальности“. „Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне“, — заявил Ермак 26 января.
На следующий день после выхода публикации „Страны.ua“, 27 января, возможные сроки проведения мирных переговоров назвал обозреватель крупной турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви. По его словам, переговоры о завершении войны, как ожидается, начнутся в апреле-мае после того, как стороны объявят о прекращении огня. Селви считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может выступить как посредник в переговорах, поскольку, как и Трамп, может общаться и с Путиным, и с Зеленским.
Обозреватель Hurriyet добавил, что сейчас „разрабатывается дорожная карта“, после чего стороны объявят о прекращении огня, а санкции в отношении России пересмотрят. „Маловероятно, что решение по оккупированным территориям будет принято в ближайшее время“, — отметил Абдулкадир Селви.
Глава Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко после публикаций „Страны.ua“ и Hurriyet заявил, что информация „с датами завершения войны и начала переговоров“, которая появилась в медиа разных стран, „вообще не соответствует действительности“. „Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно“, — сказал Коваленко.
„Украинская правда“ выпустила 27 января материал о новом политическом сезоне в Украине, в котором привела мнение руководителя военной разведки страны Кирилла Буданова о необходимости переговоров. Неназванный украинский депутат рассказал изданию, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины высказался об этом на закрытой встрече в Верховной Раде. На встрече, призванной показать „реальное положение дел в войне“, у Буданова спросили: „Сколько времени у нас еще есть?“ В ответ, по словам источника, Буданов сказал: „Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины“.