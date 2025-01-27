Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в высшей лиги чемпионата Норвегии

„Для меня очень волнительно приехать в Фредрикстад, и приятно подписать контракт“, — сказал Шейн, подписавший соглашение до 2028 года, через пресс-службу клуба. „Райо [Пийроя] — большая легенда в Эстонии, и я узнал, что он также является большой фигурой в Фредрикстаде. Я поговорил с ним перед тем, как сюда приехать, и он сказал, что мне стоит подписать контракт“.

Полузащитник Шейн начал футбольный год в голландском клубе первой лиги „Дордрехт“, где за половину сезона забил три гола и отдал шесть голевых передач. В составе сборной Эстонии на его счету 16 матчей, а свой единственный гол он забил в осеннем матче Лиги наций против Азербайджана.

„Уже прошлым летом было понятно, что за Рокко активно следят многие клубы как в Нидерландах, так и за рубежом“, — сказал генеральный директор „Дордрехта“ Ханс де Зеу. „Тогда мы не смогли завершить переход, но я не строил иллюзий, что сможем удержать Рокко долго в команде. Рокко пришел в Дордрехт с целью развиваться, и его можно только поблагодарить. Спортивно это обидно — терять ключевого игрока в середине сезона, но если появляется такая возможность, и клуб соглашается с условиями, то мы понимаем игрока. Особенно в случае с Рокко, который всегда отдавал себя на 100%“.

Сумма трансфера, как сообщается, составляет около миллиона евро

21-летний полузащитник Рокко Роберт Шейн, занявший третье место в голосовании за лучшего футболиста Эстонии в прошлом году, подписал контракт с норвежским клубом высшей лиги „Фредрикстад“. Хотя точные условия сделки не раскрыты, генеральный директор „Дордрехта“ сообщил, что это крупнейшая продажа в истории клуба, и предполагаемая сумма сделки составляет 900 000 евро, согласно информации норвежских футбольных журналистов.

Спортивный директор „Фредрикстада“ Андрес Йенсен отметил, что Шейн — быстрый и мощный полузащитник, способный использовать обе ноги и ориентированный на атаку. В свои 21 год он уже 16 раз играл за взрослую сборную Эстонии. Клуб очень рад его приходу.