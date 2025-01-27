Другие виды
27.01.2025, 18:14

Эстонская федерация бокса выходит из пророссийской IBA и присоединяется к новой международной организации

 
Чемпионат Эстонии по боксу 2024 года
Чемпионат Эстонии по боксу 2024 года
ФОТО: Aleksandr Abrosimov | Erakogu

В 2023 году была основана международная боксерская лига World Boxing, в которую на сегодняшний день уже вошли 68 стран. Эстония пока продолжает сотрудничество с Международной ассоциацией бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Однако процесс уже запущен, чтобы в ближайшем будущем Эстония стала частью „правильной стороны“ — организации, поддерживаемой Международным олимпийским комитетом.

По словам генерального секретаря Эстонской федерации бокса Елены Филимоновой, Эстония подала заявку на вступление в World Boxing в конце декабря. Когда страна может стать членом этой организации, пока неизвестно.

„Из опыта наших литовских коллег нам известно, что у World Boxing сейчас много работы. Обработка литовской заявки заняла три месяца. Мы отправили свои документы, сейчас находимся в ожидании“, — рассказала Филимонова в интервью Delfi.

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