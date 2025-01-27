27.01.2025, 18:14
Эстонская федерация бокса выходит из пророссийской IBA и присоединяется к новой международной организации
ФОТО: | Erakogu
В 2023 году была основана международная боксерская лига World Boxing, в которую на сегодняшний день уже вошли 68 стран. Эстония пока продолжает сотрудничество с Международной ассоциацией бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Однако процесс уже запущен, чтобы в ближайшем будущем Эстония стала частью „правильной стороны“ — организации, поддерживаемой Международным олимпийским комитетом.
По словам генерального секретаря Эстонской федерации бокса Елены Филимоновой, Эстония подала заявку на вступление в World Boxing в конце декабря. Когда страна может стать членом этой организации, пока неизвестно.
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