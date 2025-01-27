В 2023 году была основана международная боксерская лига World Boxing, в которую на сегодняшний день уже вошли 68 стран. Эстония пока продолжает сотрудничество с Международной ассоциацией бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Однако процесс уже запущен, чтобы в ближайшем будущем Эстония стала частью „правильной стороны“ — организации, поддерживаемой Международным олимпийским комитетом.