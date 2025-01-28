Половина работников сферы обслуживания в Эстонии сталкиваются с грубостью и угрозами

Реже на рабочем месте фиксируют случаи физического насилия (3%) и сексуальных домогательств (7%). Женщины сталкиваются с недопустимым поведением чаще, чем мужчины (86% женщин против 81% мужчин).

Чаще всего неподобающее поведение затрагивает сотрудников, которые ежедневно работают с клиентами напрямую. Чаще всего с такими случаями сталкиваются продавцы, официанты, курьеры, администраторы и представители других сфер обслуживания.

Для привлечения внимания к этой проблеме и поддержки эмоционального благополучия сотрудников несколько известных эстонских предприятий проводят социальную кампанию „Неделя доброты“. Ее цель – призвать общество к взаимному уважению и доброте в повседневном общении, а также сократить количество оскорбительного поведения в отношении работников сферы обслуживания. В кампании принимают участие Circle K, Topauto, Таллиннская телебашня и курьерская фирма Venipak.

„Circle K проводит эту кампанию уже третий год подряд, и мы видим, что она дает результаты – общество становится более толерантным. Однако каждый третий сотрудник все еще жалуется на недружелюбное отношение клиентов. Мы активно работаем над снижением числа таких неприятных ситуаций и поддерживаем своих работников. Кампания „Неделя доброты“ направлена на то, чтобы поощрять общество быть более дружелюбным, а также отблагодарить тех клиентов, которые своим уважительным отношением служат примером для других“, – прокомментировала член правления Circle K Пирет Каск.

Руководитель отдела персонала Topauto Кярт Парбо отметила, что в автосалонах и сервисных центрах сотрудники сталкиваются с грубым и выходящим за рамки поведением клиентов примерно раз в две недели. В подобных случаях работники Topauto могут обратиться к руководителю по отношениям с клиентами, который постарается урегулировать ситуацию и при необходимости вывести неприятного клиента из зоны обслуживания.