Правда ли, что украинский телеканал рассказал о солдате, изнасиловавшем полицейского?

Согласно сюжету, в украиноязычном сегменте соцсетей активно распространяется следующая история: некий уроженец Одессы отыскал полицейского, причастного к его мобилизации в ВСУ, втёрся к нему в доверие, предложил вместе выпить, подсыпал в выпивку снотворное, а когда полицейский уснул, надругался над ним, совершив таким образом символический акт мести. В описании видео сообщается, что насильник вдобавок оказался дезертиром.Многие русскоязычные СМИ и аккаунты в соцсетях использовали это видео как повод в очередной раз раскритиковать мобилизацию в Украине. О ролике рассказали, в частности, Lenta.ru, „Аргументы и факты“, Ura.ru, Topnews, а также Telegram-каналы „Поздняков 3.0“ (486 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Nе.Сахар“ (308 000), „Наблюдатель“ (247 000), Colonelcassad (242 000) и „Мир Михаила Онуфриенко“ (242 000).

: : :

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны были в течение следующих двух месяцев обновить свои личные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата), в центре предоставления административных услуг или через специальное приложение. Эту процедуру проигнорировали около 6 млн военнообязанных украинцев, в связи с чем в январе 2025 года Верховная рада пошла на стимулирующие меры и приняла в первом чтении законопроект о предоставлении скидки в размере 50% при уплате штрафа за необновление данных. Параллельно по Сети распространяется большое количество видео из разных городов Украины о силовых задержаниях потенциальных призывников сотрудниками ТЦК.

В верхней части вирусного видео можно увидеть надпись бегущей строкой: „Україна сьогодні“.