Правда ли, что украинский телеканал рассказал о солдате, изнасиловавшем полицейского?
В январе 2025 года соцсети обошло короткое видео, автор которого зафиксировал эфир сюжета о ЧП в Одессе на одном из украинских телеканалов. Мы проверили, выходил ли такой репортаж в реальности.
Согласно сюжету, в украиноязычном сегменте соцсетей активно распространяется следующая история: некий уроженец Одессы отыскал полицейского, причастного к его мобилизации в ВСУ, втёрся к нему в доверие, предложил вместе выпить, подсыпал в выпивку снотворное, а когда полицейский уснул, надругался над ним, совершив таким образом символический акт мести. В описании видео сообщается, что насильник вдобавок оказался дезертиром.Многие русскоязычные СМИ и аккаунты в соцсетях использовали это видео как повод в очередной раз раскритиковать мобилизацию в Украине. О ролике рассказали, в частности, Lenta.ru, „Аргументы и факты“, Ura.ru, Topnews, а также Telegram-каналы „Поздняков 3.0“ (486 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Nе.Сахар“ (308 000), „Наблюдатель“ (247 000), Colonelcassad (242 000) и „Мир Михаила Онуфриенко“ (242 000).
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны были в течение следующих двух месяцев обновить свои личные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата), в центре предоставления административных услуг или через специальное приложение. Эту процедуру проигнорировали около 6 млн военнообязанных украинцев, в связи с чем в январе 2025 года Верховная рада пошла на стимулирующие меры и приняла в первом чтении законопроект о предоставлении скидки в размере 50% при уплате штрафа за необновление данных. Параллельно по Сети распространяется большое количество видео из разных городов Украины о силовых задержаниях потенциальных призывников сотрудниками ТЦК.
В верхней части вирусного видео можно увидеть надпись бегущей строкой: „Україна сьогодні“.
Так называется программа крупного украинского телеканала „1 + 1“, а в кадре видна одна из её постоянных ведущих Катерина Нестеренко. 10 января на официальном YouTube-канале передачи опубликовали свежий выпуск, название которого начиналось со слов „Шок! СЗЧшник (СЗЧ — украинская аббревиатура, означающая самовольное оставление части. — Прим. ред.) усыпил копа и отомстил за мобилизацию“. Несмотря на громкий заголовок, этой теме была уделена всего минута непосредственно перед завершением эфира. В конце этого фрагмента Нестеренко говорит: „Важно понимать, что история эта нигде, кроме как на просторах TikTok и в одесских Telegram-каналах, пока не появлялась, поэтому я не берусь утверждать, что это чистая правда. А вы как, верите в то, что в Одессе могли развернуться такие страсти? Пишите комментарии, мы с коллегами всегда их читаем“.
Уже здесь заметна манипуляция со стороны пророссийских Telegram-каналов и СМИ. Вопреки их пересказам новости, ведущая „1 + 1“ не подаёт информацию о предполагаемом изнасиловании полицейского как факт, а сомневается в её правдивости, подкрепляя свои слова обоснованной аргументацией. Отметим также, что в вирусной записи видеоряд сильно смещён относительно оригинальной звуковой дорожки (вероятно, у такого монтажа были причины), из-за чего движения губ ведущей не совпадают с её речью. При этом никаких кадров, непосредственно связанных с нашумевшим случаем (съёмок камер видеонаблюдения, интервью пострадавшего, комментариев свидетелей), в сюжете „Україна сьогодні“ не показывают. Вместо этого в течение нескольких секунд видны солдаты, изучающие что-то в лесу, затем — полицейская мигалка. И то и другое, судя по всему, использовалось как иллюстративный материал.
„Проверено“ не нашло примеров распространения информации об одесском дезертире-насильнике в хоть сколько-нибудь авторитетных украинских СМИ. Нет данных о предполагаемом преступлении и на официальных ресурсах одесских правоохранительных органов.
По данным сервиса TGStat, распространение новости инициировали русскоязычные провоенные Telegram-каналы. Так, 7 января в 18:39 по московскому времени она появилась в небольшом канале „Час Z“. Публикация была снабжена скриншотом некоего украиноязычного поста, признаки существования которого ни в одной крупной соцсети не обнаружены.
Вскоре по Сети начал расходиться аналогичный скриншот, однако на нем пост уже выглядел как снимок экрана во время работы приложения TikTok. Его выложил популярный (834 000 подписчиков) анонимный канал „Х**вая Одесса“*, который ранее неоднократно уличали в распространении фейков о ТЦК. „Проверено“ не нашло в TikTok подобной публикации.
Обращает на себя внимание аномальная популярность предполагаемого поста — 47 000 репостов при „всего“ 19 000 лайков.
Новость от „Х**вой Одессы“ подхватили несколько „жёлтых“ украинских аккаунтов в разных соцсетях, тем самым поспособствовав тому, что выдуманный, судя по всему вышесказанному, сюжет попал в программу „Україна сьогодні“. После этого кадры из программы, ведущая которой предупредила зрителей о сомнениях в достоверности новости, уже с некорректными пояснениями начали распространять пророссийские СМИ.
*Название канала содержит нецензурное слово. Приносим извинения тем, кому неприятно его читать.
Итог: Вырвано из контекста