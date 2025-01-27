Бывшего футболиста сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде наркотиков

„Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена и его перераспределения в Бельгии. Мы можем подтвердить, что футболист Раджа Наингголан был лишен свободы в рамках этого дела. Поскольку в настоящее время ведутся допросы, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе не будет сделано никаких дополнительных комментариев“, — цитирует заявление бельгийской прокуратуры газета Gazet van Antwerpen.

По информации источника, в рамках расследования утром в понедельник, 27 января, было проведено около 30 обысков в Антверпене и Брюсселе. Обыск, в том числе, прошел в квартире Наингголана, а одну из его машин, Smart Brabus, арестовали.

Три дня назад 36-летний Наингголан дебютировал за свой новый клуб — команду второго бельгийского дивизиона „Локерен-Темсе“. В первом же матче он забил гол. В клубе заявили, что 27 января полузащитник пропустил утреннюю тренировку, но от других комментариев отказались, сообщила Gazet van Antwerpen.

Газета также напоминает, что один из деловых партнеров Наингголана ранее был осужден по делу о контрабанде наркотиков на частных самолетах для ливанской группировки „Хизбалла“. По данным издания, в последние годы футболиста часто видели на вечеринках в Антверпене с людьми, „близкими к наркоторговцам“.

Раджа Наингголан начал карьеру в бельгийском „Беерсхоте“, из которого в 2005 году перешел в итальянскую „Пьяченцу“. В Италии он также выступал за „Кальяри“, „Рому“, „Интер“ и СПАЛ. В составе „Интера“ он выиграл чемпионат Италии в сезоне 2020/21. За сборную „Бельгию“ он провел 30 матчей и забил шесть голов, пишет Медуза.

За 2023 год в порту бельгийского Антверпена конфисковали рекордные 116 тонн кокаина. Власти Бельгии заявляли, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь десятую часть всего кокаина, прибывающего из стран Южной Америки и через Антверпен распространяющегося по всей Европе.

В феврале 2024 года суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста московского „Спартака“ Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Промеса подозревали в контрабанде 1350 килограммов кокаина через порт Антверпена. В основе обвинения лежали перехваченные сообщения, свидетельствовавшие, что в январе 2020 года Промес участвовал в контрабанде двух партий наркотика из Бразилии.

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