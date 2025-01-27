Новости Ида-Вирумаа
27.01.2025, 16:29

10 иностранцев развернули на границе в Нарве. Причины разные

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Вход на погранпункт в Нарве, январь 2025
Вход на погранпункт в Нарве, январь 2025
ФОТО: Delfi Meedia

В прошедшие выходные на пограничном пункте в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам десять иностранцев.

Среди тех, кому не разрешили въехать в страну, были по два гражданина из России, Казахстана и Колумбии, по одному из Молдовы, Алжира, Израиля и Латвии. Наиболее частыми причинами запрета на въезд, как отметили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, были отсутствие необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.

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