10 иностранцев развернули на границе в Нарве. Причины разные

Среди тех, кому не разрешили въехать в страну, были по два гражданина из России, Казахстана и Колумбии, по одному из Молдовы, Алжира, Израиля и Латвии. Наиболее частыми причинами запрета на въезд, как отметили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, были отсутствие необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.