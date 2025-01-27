ВИДЕО | Что будет с владельцами серых паспортов? Почему жители Эстонии массово меняют русские фамилии? И за что заочно арестовали директора Нарвского музея? Главные новости за неделю

Согласно плану, Таллиннские школа обслуживания и экономическая школа станут Таллиннским колледжем бизнеса и обслуживания. А строительная школа, центр профессионального образования, политехникум и Ласнамяэская механическая школа объединятся в Таллиннский колледж инфотехнологий и техники. Войдет ли сюда Таллиннская морская школа, пока решается. Центр профессиональной реабилитации Астангу начнет оказывать поддержку по всему региону и присоединится к одному из новых колледжей. А Таллиннская школа музыки и балета останется независимым образовательным учреждением. Министерство объяснило такие изменения продлением обязательства по образованию до 18 лет и реформой профессионального образования в целом. Министерство считает, что основные проблемы нынешних таллиннских профучилищ - это дублирование специальностей, неравномерное качество и недостаточное сотрудничество. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, места сохранятся во всех школьных зданиях и ни одна из семи государственных школ не будет снесена. А специальности перераспределят. Например, сейчас специальность „торговля“ предлагают две разные школы, их объединят, поскольку государству нет смысла инвестировать в два разных учебных заведения, которые находятся в двух километрах друг от друга. Каллас также считает, что в результате объединения школ увеличится количество учебных мест. Всего в 2026 году в колледже инфотехнологий и техники будет 5000 мест, а в колледже бизнеса и услуг — чуть менее 4000 мест. При этом никаких волн сокращений это изменение не вызовет.

В прошлые выходные в Эстонии жизнь маленьких детей дважды оказывалась в опасности из-за безответственности их родителей. В Виймси двухлетний малыш выбежал на улицу посреди ночи, а входная дверь многоквартирного дома захлопнулась. Пьяная мать даже не заметила, что ребенка нет дома. Рано утром плач малыша разбудил соседку. Она вышла на улицу и нашла дрожащего от холода босого мальчика в одних трусиках, который забрался в одну из соседских машин. Соседка закутала малыша в куртку, зашла с ним в подъезд и сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Скорая приехала в шесть часов утра. Забрав малыша греться в машину, медики вместе с полицией отправились проверять квартиру, где он жил. Дверь была распахнута настежь, мать была пьяна и сначала возмущалась, а потом начала оправдываться. Медики убедились, что с малышом все в порядке, и отвезли его к бабушке. Случившимся занимаются полиция и специалисты по защите детей. С подобным случаем столкнулась и Лыунаская префектура. В полицию позвонила шестилетняя девочка и рассказала, что она дома с двумя младшими братьями и сестрами, а ее отец настолько пьян, что не может о них позаботиться. Полицейские сразу же выехали на место, но дверь в комнату оказалась заперта. Девочка, которая звонила в Центр тревоги, показала полицейским окно с другой стороны дома, через которое они смогли попасть в комнату. По дому слонялись трое малышей, а в одной из комнат спал пьяный отец. Полицейские пытались разбудить мужчину и поговорить с ним, но тот не реагировал. А когда все-таки проснулся, то очень рассердился на неожиданное появление гостей. Количество бутылок с алкоголем в комнате и разговор с отцом дали понять, что тот не в состоянии позаботиться о детях, и роль родителей взяли на себя полицейские. Они одели детей, самому маленькому поменяли подгузник. Затем полиция начала искать родственников, которые могли бы позаботиться о детях до приезда матери. К сожалению, в тот момент никого из них поблизости не оказалось. Поскольку оставлять детей наедине с отцом в таком состоянии было нельзя, их в итоге отвезли на полицейской машине к матери в другой уезд. А шестилетнюю девочку полиция похвалила за смелость и решительность.