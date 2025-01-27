ВИДЕО | Что будет с владельцами серых паспортов? Почему жители Эстонии массово меняют русские фамилии? И за что заочно арестовали директора Нарвского музея? Главные новости за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: Кристина Каллас недавно заявила, что число людей с „серыми паспортами“ в Эстонии должно быть сокращено до нуля; после 24 февраля 2022 года жители Эстонии начали активно менять русские фамилии; в прошлые выходные в Эстонии жизнь маленьких детей дважды оказывалась в опасности из-за безответственности их родителей. Об этом и многом другом – в нашем видео!
Правительство ломает голову: что делать с обладателями серых паспортов?
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что в Эстонии необходимо полностью избавиться от числа обладателей „серых паспортов“ в течение следующего десятилетия. Министр отметила, что большая часть общества горячо поддерживает идею того, чтобы лишить права голоса граждан стран-агрессоров. Но следует ли относиться так же к людям без гражданства - это до сих пор предмет споров. Первое, что необходимо сделать по мнению Каллас — это пересмотреть закон, чтобы гарантировать, что детей с серыми паспортами больше рождаться не будет. С этой целью в 2016 году в закон уже была внесена поправка, однако такие дети все равно есть. Если говорить о взрослых, то, по словам министра, основной причиной, по которой люди не принимают эстонское гражданство, является язык. Если мы хотим, чтобы через десять лет у нас не осталось владельцев серых паспортов, то, по подсчетам Каллас, в год экзамен по эстонскому языку на уровень B1 должны сдавать около 4000 человек. И возможность обучить такое количество человек у государства есть. В Эстонии часть мест на курсах по эстонскому финансирует государство, и министр считает, что приоритет в обучении следует отдавать владельцам серых паспортов. При этом идею о том, чтобы снизить требования к получению гражданства, Каллас не разделяет. Что же касается тех, кто владеет языком, по мнению Каллас, не принимая эстонское гражданство, они исходят из практических соображений, поскольку часто посещают Россию. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что если мы хотим свести к минимуму количество владельцев серых паспортов, то должны предоставить им эстонское гражданство и другого решения по сути нет. Если родитель ребенка прожил в Эстонии по крайней мере пять лет и не имеет гражданства какой-либо другой страны, то ребенок автоматически может получить гражданство Эстонии, считает Ляэнеметс. Однако глава правительства Кристен Михал сказал, что правила, по которым предоставляется гражданство, хороши и работают, и он не поддерживает их смягчение.
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20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа
Президент Эстонии Алар Карис направил Трампу поздравления и пригласил его посетить нашу страну. На самой церемонии в Вашингтоне присутствовали посол Эстонии в США Кристьян Прикк и председатель эстонской партии EKRE Мартин Хельме. А член Рийгикогу Моника Хельме даже передала первой леди США Мелании Трамп ожерелье из эстонской рябины, созданное эстонским дизайнером Каттой Грюнер. В своей речи Трамп провозгласил, что прямо сейчас начинается „золотой век Америки“. Он также заявил, что его „спас Бог“, имея в виду ранение на предвыборном митинге. Помимо общих обещаний - вернуть „надежду, безопасность и мир“ - он анонсировал и более конкретные меры: например, ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, исправить перегибы в „расовой“ и „гендерной“ политике, отменить квоты на электромобили и выйти из Парижского соглашения о климате. Трамп даже пообещал „установить звездно-полосатый флаг на Марсе“. Но нас, конечно, больше волнует, как правление Дональда Трампа отразится на Эстонии, и об этом мы спросили политолога Райво Варе. Варе отметил, что экономическая политика Дональда Трампа неизбежно отразится на нас и главная опасность — тарифная война, которую Трамп планирует начать с Евросоюзом. Затормозить наше экономическое развитие также могут ограничения на экспорт и импорт товаров и снижение прямых иностранных инвестиций. Кроме того, администрация Трампа, вероятно, будет настаивать на увеличении оборонных расходов, перекладывая при этом большую часть финансового бремени на европейских союзников по НАТО. С другой стороны, развитие оборонной промышленности может стать драйвером для экономического роста. Ну и, конечно, значительное влияние на экономический климат в нашем регионе окажет итог войны в Украине. „Если Трамп прогнется под Путина, если продавит такой мирный вариант, который выгоден Путину и фактически означает поражение Украины, то в этом случае общий взгляд на наш регион в инвестиционном международном сообществе станет очень негативным“, - считает Варе, по мнению которого, дальше в любом случае не будет проще.
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В России заочно арестовали директора Нарвского музея
9 мая 2023 года на стене Нарвского замка, который находится через реку от российского Ивангорода, разместили баннер со словами „Путин — военный преступник“. Российские пограничники потребовали убрать плакат, но он там остался. На одной стороне реки был антивоенный плакат, а на другой — экран, на котором показывали российский концерт в честь 9 мая. В 2024 году плакат снова появился на стене замка. Против директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных „фейков“ группой лиц по политическим мотивам. С лета 2024 года она находится в базе розыска российского МВД. А в середине января Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея. Сама Мария свой „арест“ прокомментировала так: „Это комплимент и большая честь для меня - оказаться среди тех, кто раздражает диктаторский режим настолько, что они даже заочно нас арестовывают. Это означает, что мы все делаем правильно - выражаем свою позицию и громко называем диктатора диктатором и военного преступника - военным преступником“. Плакат одобрили не все и Сморжевских-Смирнова столкнулась с волной хейта и угроз в свой адрес. Люди выражали свое недовольство по телефону, в гневных письмах и комментариях в Фейсбук. Недоброжелатели даже обещали полный бойкот музею! Но Мария также получила большое количество благодарностей и слов поддержки от эстонских коллег и жителей Нарвы, а также от музейных коллег из Украины.
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Жители Эстонии массово меняют фамилии
После 24 февраля 2022 года жители Латвии начали активно менять русские фамилии на латышские. Эстонию этот процесс тоже не обошёл стороной. И война в Украине стала одной из причин для таких решений. Но не только. Иногда отказ от славянской фамилии связан желанием интегрироваться в эстонское общество и так было еще до войны. В среднем за год имя-фамилию меняют примерно 2000 человек. Новые фамилии выбирают разными способами. Например, вместо славянской выбирают эстонскую фамилию своих бабушек, дедушек или прадедов. Хотя бывает и такое, что человек хочет сменить эстонскую фамилию на славянскую или сменить одну славянскую фамилию на другую. Если вы выбираете в качестве новой фамилию родственника, супруга или зарегистрированного сожителя и можете подтвердить, что у вас есть право ее использовать – тогда вам ничего обосновывать не нужно. А вот если ваш выбор пал на так называемую произвольную фамилию - уже существующую или придуманную - тогда в заявлении нужно указать вескую причину для смены. Плюс - закон накладывает на произвольные фамилии ряд ограничений: они должны соответствовать правилам эстонского языка и в регистре народонаселения должно быть от 20 до 500 человек с такой фамилией. Если выбранные для смены имя или фамилия относятся к другой национальности, то требование об эстонском языке не применяется. Изменить фамилию стоит 150 евро. За смену имени и фамилии одновременно придется заплатить уже 300 евро. Срок рассмотрения зависит от ситуации: если фамилия уже есть в регистре, решение примут быстро, а если фамилия новая, процесс может занять несколько месяцев. Кстати, по данным Департамента статистики, на 1 января этого года среди мужчин в Эстонии больше всего распространена фамилия Иванов. Ее носят почти 2,5 тысячи человек и в основном это жители Ида-Вирумаа. На втором месте с небольшим отрывом – фамилия Тамм, большинство ее обладателей живут в Валгамаа. А вот среди женских фамилий ситуация обратная: Тамм - на первом месте, а Иванова - на втором.
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Таллиннские профессиональные училища объединят в два колледжа
Согласно плану, Таллиннские школа обслуживания и экономическая школа станут Таллиннским колледжем бизнеса и обслуживания. А строительная школа, центр профессионального образования, политехникум и Ласнамяэская механическая школа объединятся в Таллиннский колледж инфотехнологий и техники. Войдет ли сюда Таллиннская морская школа, пока решается. Центр профессиональной реабилитации Астангу начнет оказывать поддержку по всему региону и присоединится к одному из новых колледжей. А Таллиннская школа музыки и балета останется независимым образовательным учреждением. Министерство объяснило такие изменения продлением обязательства по образованию до 18 лет и реформой профессионального образования в целом. Министерство считает, что основные проблемы нынешних таллиннских профучилищ - это дублирование специальностей, неравномерное качество и недостаточное сотрудничество. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, места сохранятся во всех школьных зданиях и ни одна из семи государственных школ не будет снесена. А специальности перераспределят. Например, сейчас специальность „торговля“ предлагают две разные школы, их объединят, поскольку государству нет смысла инвестировать в два разных учебных заведения, которые находятся в двух километрах друг от друга. Каллас также считает, что в результате объединения школ увеличится количество учебных мест. Всего в 2026 году в колледже инфотехнологий и техники будет 5000 мест, а в колледже бизнеса и услуг — чуть менее 4000 мест. При этом никаких волн сокращений это изменение не вызовет.
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Пьяная мать не заметила, что ее ребенок вышел на улицу посреди ночи
В прошлые выходные в Эстонии жизнь маленьких детей дважды оказывалась в опасности из-за безответственности их родителей. В Виймси двухлетний малыш выбежал на улицу посреди ночи, а входная дверь многоквартирного дома захлопнулась. Пьяная мать даже не заметила, что ребенка нет дома. Рано утром плач малыша разбудил соседку. Она вышла на улицу и нашла дрожащего от холода босого мальчика в одних трусиках, который забрался в одну из соседских машин. Соседка закутала малыша в куртку, зашла с ним в подъезд и сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Скорая приехала в шесть часов утра. Забрав малыша греться в машину, медики вместе с полицией отправились проверять квартиру, где он жил. Дверь была распахнута настежь, мать была пьяна и сначала возмущалась, а потом начала оправдываться. Медики убедились, что с малышом все в порядке, и отвезли его к бабушке. Случившимся занимаются полиция и специалисты по защите детей. С подобным случаем столкнулась и Лыунаская префектура. В полицию позвонила шестилетняя девочка и рассказала, что она дома с двумя младшими братьями и сестрами, а ее отец настолько пьян, что не может о них позаботиться. Полицейские сразу же выехали на место, но дверь в комнату оказалась заперта. Девочка, которая звонила в Центр тревоги, показала полицейским окно с другой стороны дома, через которое они смогли попасть в комнату. По дому слонялись трое малышей, а в одной из комнат спал пьяный отец. Полицейские пытались разбудить мужчину и поговорить с ним, но тот не реагировал. А когда все-таки проснулся, то очень рассердился на неожиданное появление гостей. Количество бутылок с алкоголем в комнате и разговор с отцом дали понять, что тот не в состоянии позаботиться о детях, и роль родителей взяли на себя полицейские. Они одели детей, самому маленькому поменяли подгузник. Затем полиция начала искать родственников, которые могли бы позаботиться о детях до приезда матери. К сожалению, в тот момент никого из них поблизости не оказалось. Поскольку оставлять детей наедине с отцом в таком состоянии было нельзя, их в итоге отвезли на полицейской машине к матери в другой уезд. А шестилетнюю девочку полиция похвалила за смелость и решительность.
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Тондираба обвиняют в краже личных данных
Недавняя рассылка от Таллиннской школы по интересам Тондираба удивила и взволновала многих родителей. В письме сообщалось, что бывшего сотрудника школы обвиняют в краже личных данных и захвате группы в Фейсбуке. Рассылка стала приходить родителям тех детей, которые посещали и продолжают посещать Таллиннскую школу по интересам Тондираба. В письме говорилось, что бывший сотрудник отказался передать права администратора группы и страницы школы в Facebook и в итоге получил доступ к персональным данным учащихся и их родителей. А информация из клиентской базы данных школы была незаконно скопирована для личных целей. Украденные данные включают имена, персональные коды, даты рождения, адреса электронной почты, контакты, фотографии и видео. Также обнаружилось, что база данных из 8500 адресов электронной почты, используется без разрешения для маркетинговой деятельности. А в учетных записях школы в соцсетях распространялись сообщения, которые вводили в заблуждение. Это нанесло ущерб репутации школы Тондираба и привело к экономическим убыткам. В письме родителям сотрудники школы по интересам извинились за ситуацию и рассказали, что сделали все, чтобы решить проблему и избежать ее повторения. В том числе полностью пересмотрели подход к правам администратора, чтобы в будущем они не оказывались в руках одного сотрудника. Вероятнее всего, речь в письме идет о прошлой группе Таллиннской школы по интересам. Сейчас группа переименована и ведется от имени онлайн-школы „Вектор знаний“, которая принадлежит бывшему директору Тондираба Сергею Пчелкину. Пчелкин начал заниматься своим онлайн-проектом в декабре 2024 года, когда и была переименована основная группа школы по интересам. Сейчас она насчитывает больше 4 тысяч подписчиков, и в ней сохранились старые фотографии и видео. Сама же школа по интересам создала новую группу, в ней больше 500 подписчиков. Новый директор Таллиннской школы по интересам Тондираба Антон Караваев сказал журналистам РусДелфи, что не имеет права комментировать ход расследования. А бывший директор Сергей Пчелкин, по его словам, узнал о письме родителям по поводу группы от RusDelfi и сказать ему особо нечего. „Я не работаю там с 20 августа. О каком бывшем сотруднике идет речь, я не в курсе“, - говорит Пчелкин. По его словам, ни школа, ни ее сотрудники после 20 августа к нему не обращались.