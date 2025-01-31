Как уроженец Кохтла-Ярве строит танцевальную карьеру в США и зарабатывает до 10 000 долларов в месяц(2)
Владислав Рыбаченко (30) прошел путь от первых па в школьном кружке в Кохтла-Ярве до чемпионатов Америки. Тренируясь по видео и совмещая учебу с работой, он продолжал двигаться вперед, пока однажды не получил звонок, который изменил его жизнь. Сегодня Владислав живет в США, преподает танцы и побеждает на турнирах.
В 2019 году Рыбаченко поступил важный звонок от его педагога из Эстонии: „Он сказал, что есть возможность поехать в Америку поработать, и спросил: было бы мне это интересно?“
С молодым человеком связался работодатель из США и сообщил, что ищет педагога по бальным танцам в свой клуб. „Я прошел интервью и они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я занял эту позицию. И я начал оформлять документы“, – рассказывает Рыбаченко, который по сей день работает в этом клубе.