Как уроженец Кохтла-Ярве строит танцевальную карьеру в США и зарабатывает до 10 000 долларов в месяц

В 2019 году Рыбаченко поступил важный звонок от его педагога из Эстонии: „Он сказал, что есть возможность поехать в Америку поработать, и спросил: было бы мне это интересно?“

С молодым человеком связался работодатель из США и сообщил, что ищет педагога по бальным танцам в свой клуб. „Я прошел интервью и они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я занял эту позицию. И я начал оформлять документы“, – рассказывает Рыбаченко, который по сей день работает в этом клубе.