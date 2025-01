В декабре семье удалось сэкономить 440 евро на покупках в Maxima. Как это возможно?

Три совета, которые помогут сэкономить еще больше

Продукция Well Done от Maxima предлагает отличное соотношение цены и качества – это достойная альтернатива известным брендам из более высокой ценовой категории. Если вы готовы попробовать что-то новое, эти товары помогут сэкономить без потери в качестве. Собственные торговые марки Maxima изготовлены надёжными производителями в разных странах Европы. Большие объёмы производства позволяют предлагать эти товары по более низким ценам. Продукцию Well Done можно найти во всех магазинах Maxima в странах Балтии.