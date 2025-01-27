В декабре семье удалось сэкономить 440 евро на покупках в Maxima. Как это возможно?
Каждый месяц мы оставляем внушительные суммы в продуктовых магазинах. Поэтому так важно делать покупки с умом и использовать все возможности, которые предлагает магазин. Карточка Maxima Aitäh — это не просто карта с 1% кешбэка. С ней вы получаете доступ к тысяче еженедельных скидок и особых акций, что помогает существенно экономить. На примере двух семей мы изучили, сколько они сэкономили в Maxima в декабре — одном из самых затратных месяцев года.
Результат впечатляет — общая экономия составила 682 евро
Мы подробно изучили расходы этих семей, сделанные в декабре в магазинах Maxima, а также выяснили, сколько им удалось сэкономить благодаря умелому использованию выгодных предложений. Наш первый пример — это семья из пяти человек, в которой воспитываются двое старших детей и один малыш. За основные покупки в семье отвечает мама, и в декабре ей удалось сэкономить 440,40 евро. Основные покупки она делала в Maxima XXX, где приобрела и большинство подарков к Рождеству. В праздничный период в магазинах Maxima всегда действуют крупные скидки по категориям, включая игрушки, рождественские украшения и различные товары для дома. Так что семья покупала не только продукты, но и товары для дома. Такие привлекательные скидки обычно действуют только для владельцев карт клиента. На продукты тоже действует много специальных предложений, а если пользоваться приложением, то можно получить дополнительные скидки. Семья обычно выбирает товары по акциям и заранее планирует покупки.
Второй пример — семья из трех человек, где растет один малыш. За покупками ходили оба родителя и в декабре им удалось сэкономить 242,76 евро. Основным местом покупок стал магазин Maxima XXX в Таллинне. Здесь они тоже покупали не только продукты, но и рождественские украшения, игрушки и другие подарки, воспользовавшись выгодными предложениями. Maxima XXX привлекает широким ассортиментом: товары для дома, игрушки и косметика — всё для подарков в одном месте. Кроме того, семья планировала меню на неделю с учётом продуктов по акции, которые составляли значительную часть их покупок.
Важно учитывать, что покупательские привычки у всех разные. Однако на примере этих двух семей мы видим, что грамотное планирование и использование выгодных предложений позволяют заметно сэкономить. Стоит отметить, что такие крупные суммы экономии — особенность декабря, самого затратного месяца в году. В это время семьи делают больше покупок: приобретают подарки близким, украшения для дома и продукты для праздничного стола. В обычные месяцы экономия может быть скромнее, но грамотное использование карты Maxima Aitäh позволяет существенно снижать расходы круглый год.
Три совета, которые помогут сэкономить еще больше
1. Обязательно используйте карту клиента, чтобы покупать товары по специальным ценам
С картой Maxima Aitäh вы каждую неделю получаете доступ к тысяче товаров по специальным ценам. От нарезанного сыра до туалетной бумаги — эти предложения тщательно подобраны и предлагаются по лучшим на рынке ценам. Просто отсканируйте свою карту на кассе и посмотрите, как уменьшается сумма покупки. В прошлом году карточка обновилась и теперь по ней предлагаются скидки в день рождения — для этого нужно авторизоваться. Это отличная возможность сэкономить, ведь в дни рождения мы обычно тратим больше. Специальные предложения доступны и тем, кто пользуется приложением. Если вам нравятся современные приложения, обязательно скачайте приложение — в нём есть цифровая карточка клиента и удобный пульт для покупок. Следите за клиентской газетой Maxima, чтобы быть в курсе еженедельных акций и совершать покупки с умом.
2. Планируйте крупные покупки во время специальных акций
В Maxima регулярно проводятся масштабные акции со специальными ценами для владельцев карточек Aitäh и пользователей приложения. Особенно популярны среди покупателей акции „Ilu Mõte“ и кампании „-50% на промтовары“. Кроме того, в магазине проводятся Дни уборки, Дни кофе, Дни товаров для питомцев и еще множество других кампаний со скидками по карте клиента. Если идти за покупками в дни таких акций, то можно купить необходимые товары по выгодным ценам и существенно сэкономить. Maxima славится своими привлекательными предложениями — грех не воспользоваться такими выгодными акциями.
3. Откройте для себя товары собственной торговой марки
Продукция Well Done от Maxima предлагает отличное соотношение цены и качества – это достойная альтернатива известным брендам из более высокой ценовой категории. Если вы готовы попробовать что-то новое, эти товары помогут сэкономить без потери в качестве. Собственные торговые марки Maxima изготовлены надёжными производителями в разных странах Европы. Большие объёмы производства позволяют предлагать эти товары по более низким ценам. Продукцию Well Done можно найти во всех магазинах Maxima в странах Балтии.
Воспользуйтесь отличными возможностями для экономии!
В Maxima карта Aitäh просто необходима — было бы обидно упустить такие выгодные предложения. Стоит проявить смекалку — следите за акциями и планируйте меню с учётом выгодных предложений. Используя все эти возможности, вы сможете контролировать расходы на продукты, а сэкономленные деньги потратить на время, проеденное с близкими. Если у вас ещё нет карты Maxima Aitäh или приложения, советуем обязательно это исправить. Удобнее всего скачать приложение Maxima — цифровая карта всегда будет в вашем телефоне. К тому же вы сможете использовать телефон как пульт для сканирования покупок, складывая товары сразу в пакет, и быстро рассчитываться на кассах самообслуживания. Если вы предпочитаете пластиковую карту, её можно бесплатно оформить на информационной стойке или на кассе. И конечно же самый широкий выбор товаров вы всегда найдёте в магазинах Maxima XX и XXX!