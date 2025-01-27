В декабре семье удалось сэкономить 440 евро на покупках в Maxima. Как это возможно?

Результат впечатляет — общая экономия составила 682 евро

Мы подробно изучили расходы этих семей, сделанные в декабре в магазинах Maxima, а также выяснили, сколько им удалось сэкономить благодаря умелому использованию выгодных предложений. Наш первый пример — это семья из пяти человек, в которой воспитываются двое старших детей и один малыш. За основные покупки в семье отвечает мама, и в декабре ей удалось сэкономить 440,40 евро. Основные покупки она делала в Maxima XXX, где приобрела и большинство подарков к Рождеству. В праздничный период в магазинах Maxima всегда действуют крупные скидки по категориям, включая игрушки, рождественские украшения и различные товары для дома. Так что семья покупала не только продукты, но и товары для дома. Такие привлекательные скидки обычно действуют только для владельцев карт клиента. На продукты тоже действует много специальных предложений, а если пользоваться приложением, то можно получить дополнительные скидки. Семья обычно выбирает товары по акциям и заранее планирует покупки.

Второй пример — семья из трех человек, где растет один малыш. За покупками ходили оба родителя и в декабре им удалось сэкономить 242,76 евро. Основным местом покупок стал магазин Maxima XXX в Таллинне. Здесь они тоже покупали не только продукты, но и рождественские украшения, игрушки и другие подарки, воспользовавшись выгодными предложениями. Maxima XXX привлекает широким ассортиментом: товары для дома, игрушки и косметика — всё для подарков в одном месте. Кроме того, семья планировала меню на неделю с учётом продуктов по акции, которые составляли значительную часть их покупок.