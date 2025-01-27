Как удаленность от услуг влияет на жизнь людей: местные самоуправления начнут масштабное исследование
В этом году Центр мониторинга развития планирует подробнее изучить доступность услуг местных самоуправлений, в рамках исследования будет проведен анализ пространственных данных. Цели анализа – оценить удаленность важных услуг от мест проживания людей, провести мониторинг эффективности местных самоуправлений, чтобы получить более ясное представление о действенности использования имеющихся ресурсов.
Глава Центра мониторинга развития Теа Данилов подчеркнула два основных аспекта, которые сегодня влияют на доступность общественных услуг. „Во-первых, на доступность местных услуг влияют демографические изменения, такие как урбанизация и эксурбанизация, а также, например, наличие у людей нескольких мест жительства – как городского жилья, так и недвижимости за городом. Во-вторых, важно понять, существует ли возможность перенести предоставление той или иной услуги на большее расстояние без потери уровня ее доступности, но с возможностью оптимизировать расходы и предложить лучшее качество услуги“, – сказала Данилов.
В центре внимания исследовательского направления „Будущее доступности местных общественных услуг во временном пространстве“ находится жизнеспособность услуг. Например, многие местные центры услуг, такие как школы, дома культуры, дома престарелых, не всегда располагаются в самом удобном для жителей месте, поскольку с годами состав и плотность населения менялись. Кроме того, со временем претерпела изменения сама суть этих услуг.
Центр мониторинга развития будет изучать, смогли бы более обеспеченные местные самоуправления предлагать некоторые услуги соседствующим с ними самоуправлениям, а также то, как повысить эффективность местных самоуправлений в вопросе предоставления общественных услуг.
„Создающийся в рамках исследовательского направления анализ эффективности местных самоуправлений даст представление о том, насколько действенно местные самоуправления способны использовать имеющиеся ресурсы, такие как бюджет, персонал и инфраструктура, для предложения общественных услуг лучшего качества в максимальном объеме“, – сказала Данилов. Она добавила, что эффективность, в свою очередь, также тесно связана с доступностью услуг местных самоуправлений, то есть с тем, в какой степени люди имеют доступ к нужным услугам в зависимости от их местонахождения и времени.
Руководитель исследовательского направления, эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что в вопросе доступности общественных услуг хорошим показателем является потребность в совершении поездки для получения услуги. „Чем более длинный путь люди должны проделать для получения хорошей услуги, тем более низкой можно считать доступность этой услуги в регионе. Например, если родители детей проезжают мимо школы, расположенной рядом с домом, и вместо нее ищут ближайшую школу с более высоким качеством преподавания, то это усугубляет и без того набирающее обороты т. н. „школьное ралли““, – сказала Киндсико. Данное явление создает для местных самоуправлений целый ряд трудностей в области управления школьной сетью.
В сотрудничестве с Министерством регионального развития и сельского хозяйства, Департаментом статистики и Земельным департаментом проводится создание слоев карты, данные которых позволят увидеть, на каком расстоянии от мест проживания людей расположены необходимые им услуги. Проект является продолжением созданного в 2023 году Центром мониторинга развития приложения школьной сети, в котором каждый может ознакомиться с показателями всех школ Эстонии за последние пять лет и посмотреть, сколько детей живет в зоне охвата той или иной школы. Приложение также предоставляет возможность составить прогноз перспективности школьной сети с учетом нынешней рождаемости.
В этом году исследовательскими направлениями Центра мониторинга развития являются привлечение частного капитала в сферы культуры и спорта, доступность местных общественных услуг во временном пространстве, конкурентоспособность экономики, жизнеспособность здравоохранения и автономия молодежи. Будут обновлены и продолжены предыдущие исследования на темы финансирования высшего образования, покупательской способности пенсий, влияния демографических сценариев на доходы и расходы сферы социальной защиты, а также работы на платформах.