Как удаленность от услуг влияет на жизнь людей: местные самоуправления начнут масштабное исследование

Глава Центра мониторинга развития Теа Данилов подчеркнула два основных аспекта, которые сегодня влияют на доступность общественных услуг. „Во-первых, на доступность местных услуг влияют демографические изменения, такие как урбанизация и эксурбанизация, а также, например, наличие у людей нескольких мест жительства – как городского жилья, так и недвижимости за городом. Во-вторых, важно понять, существует ли возможность перенести предоставление той или иной услуги на большее расстояние без потери уровня ее доступности, но с возможностью оптимизировать расходы и предложить лучшее качество услуги“, – сказала Данилов.

В центре внимания исследовательского направления „ Будущее доступности местных общественных услуг во временном пространстве “ находится жизнеспособность услуг. Например, многие местные центры услуг, такие как школы, дома культуры, дома престарелых, не всегда располагаются в самом удобном для жителей месте, поскольку с годами состав и плотность населения менялись. Кроме того, со временем претерпела изменения сама суть этих услуг.

Центр мониторинга развития будет изучать, смогли бы более обеспеченные местные самоуправления предлагать некоторые услуги соседствующим с ними самоуправлениям, а также то, как повысить эффективность местных самоуправлений в вопросе предоставления общественных услуг.

„Создающийся в рамках исследовательского направления анализ эффективности местных самоуправлений даст представление о том, насколько действенно местные самоуправления способны использовать имеющиеся ресурсы, такие как бюджет, персонал и инфраструктура, для предложения общественных услуг лучшего качества в максимальном объеме“, – сказала Данилов. Она добавила, что эффективность, в свою очередь, также тесно связана с доступностью услуг местных самоуправлений, то есть с тем, в какой степени люди имеют доступ к нужным услугам в зависимости от их местонахождения и времени.