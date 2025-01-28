ЧП и криминал
28.01.2025, 10:30

Адвокат полицейского, находящегося под судом: обвинение в слежке за коллегой-женщиной похоже на способ избавиться от неугодного сотрудника

 
Вяли в зале суда сегодня и в 2015 году после получения награды
Вяли в зале суда сегодня и в 2015 году после получения награды
ФОТО: Irina Mägi

Бывший капитан полиции Вейго Вяли, обвиняемый в установке скрытой камеры в женском туалете полицейского участка, был уволен со своей должности, и в понедельник предстал перед судом. Из-за судебного разбирательства Вяли не смог продлить трудовой договор до даты, которая принесла бы ему максимальную полицейскую пенсию.

Вейго Вяли в понедельник предстал перед судом в Курессааре. Прокурор Элли Кеэман обвиняет его в слежке за коллегой и проникновении в ее дом. Всего в обвинительном заключении содержится семь эпизодов с сентября 2023 года по январь прошлого года.

В одном из эпизодов, произошедших в сентябре, Вяли, который в то время работал следователем по особым делам, якобы проник в жилище своей коллеги-женщины, просмотрел ее устройство хранения данных и скопировал оттуда файлы. В ноябре, согласно обвинительному заключению, Вяли вновь проник в жилище той же коллеги, где начал рыться в ее личных вещах и фотографировать их. Например, он сфотографировал принадлежащее женщине нижнее белье.

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