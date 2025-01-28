Адвокат полицейского, находящегося под судом: обвинение в слежке за коллегой-женщиной похоже на способ избавиться от неугодного сотрудника

Вейго Вяли в понедельник предстал перед судом в Курессааре. Прокурор Элли Кеэман обвиняет его в слежке за коллегой и проникновении в ее дом. Всего в обвинительном заключении содержится семь эпизодов с сентября 2023 года по январь прошлого года.

В одном из эпизодов, произошедших в сентябре, Вяли, который в то время работал следователем по особым делам, якобы проник в жилище своей коллеги-женщины, просмотрел ее устройство хранения данных и скопировал оттуда файлы. В ноябре, согласно обвинительному заключению, Вяли вновь проник в жилище той же коллеги, где начал рыться в ее личных вещах и фотографировать их. Например, он сфотографировал принадлежащее женщине нижнее белье.