28.01.2025, 10:30
Адвокат полицейского, находящегося под судом: обвинение в слежке за коллегой-женщиной похоже на способ избавиться от неугодного сотрудника
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Бывший капитан полиции Вейго Вяли, обвиняемый в установке скрытой камеры в женском туалете полицейского участка, был уволен со своей должности, и в понедельник предстал перед судом. Из-за судебного разбирательства Вяли не смог продлить трудовой договор до даты, которая принесла бы ему максимальную полицейскую пенсию.
Вейго Вяли в понедельник предстал перед судом в Курессааре. Прокурор Элли Кеэман обвиняет его в слежке за коллегой и проникновении в ее дом. Всего в обвинительном заключении содержится семь эпизодов с сентября 2023 года по январь прошлого года.
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