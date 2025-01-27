Историк об освобождении Освенцима: лагерь - это напоминание о геноциде, в день памяти таким преступникам, как Путин, здесь нет места

27 января в Польше прошли мероприятия в Освенциме (по-немецки Аушвиц) — на месте нацистского лагеря смерти в Верхней Силезии, где было убито не менее 1,1 миллиона человек, — в честь 80-й годовщины его освобождения. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

Хотя Аушвиц был освобожден советскими войсками, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Россия больше не получает приглашений на памятные мероприятия. Это решение руководства музея. В феврале 2022 года музей сделал заявление, осудив действия российского руководства, назвав их варварством. В 2023 году Министерство иностранных дел России охарактеризовало позицию музея как „попытку переписать историю и скрыть историческую правду“.