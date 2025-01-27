Окружной суд оправдал криптомиллионера Ивана Турыгина по обвинению в хранении наркотиков

Окружной суд установил, что, поскольку кокаин был обнаружен в доме, где Иван Турыгин проживал не один, обвинение не смогло доказать, что именно он имел дело с этим веществом. Окружной суд также не согласился с позицией уездного суда о том, что предположение о том, что приобретение и хранение кокаина могли произойти без ведома Ивана Турыгина, не представляется реалистичным.

Уездный суд проигнорировал принцип, принятый в судебной практике, согласно которому существенная достоверность не считается независимым доказательством. Однако утверждения Ивана Турыгина о грубых и существенных нарушениях уголовно-процессуального закона в ходе досудебного расследования остались во многом неубедительными.

Государство должно выплатить Турыгину 39 313,21 евро в качестве процессуальных издержек. Остальные процессуальные издержки берет на себя Турыгин. Кроме того, суд обязал государство оплатить издержки апелляционного разбирательства в размере 15 000 евро в пользу Турыгина, остальные издержки апелляционного разбирательства возложив на Турыгина.

Решение пока не вступило в силу.

Eesti Ekspress писал в конце октября, что rриптомиллионеры Сергей Потапенко (39) и Иван Турыгин (39), ожидающие в США начала судебного процесса, получили большую свободу передвижения.

Мужчинам разрешено свободно передвигаться по западному побережью США в округе Кинг штата Вашингтон, центром которого является город Сиэтл. Им запрещено посещать аэропорты. По площади округ Кинг несколько больше Харьюского уезда, в нем проживает более двух миллионов человек.

С девяти часов вечера до шести утра мужчины должны находиться по месту жительства. За ними ведется электронное GPS-наблюдение.

До недавнего времени передвижение мужчин, освобожденных из-под стражи под залог в 10,6 миллиона евро, было значительно ограничено. Соглашение, заключенное американскими прокурорами и адвокатами Потапенко и Турыгина и одобренное судьей из Сиэтла Робертом С. Ласником в начале октября, позволило смягчить правила.

Иван Турыгин и Сергей Потапенко были экстрадированы в США в конце мая 2024 года. Американские власти обвиняют их в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег в США, но судебный процесс пока не начался. В конце июля суд США освободил их под залог.