Энергетический план правительства: атомная электростанция и большие субсидии для ветропарков

По словам Каллас, в тендере Elering уже предусмотрены новые управляемые мощности, а с инвестициями Eesti Energia будет построена газовая станция в Нарве, при этом существующие мощности будут оставаться в резерве. „Мы выведем на рынок станцию в Кийза, чтобы снизить рыночную цену“, — пообещала Каллас.

Кроме того, коалиция организует в апреле тендеры на наземную и морскую ветроэнергетических установок, заявила Каллас. „Обе мощностью по 2 ТВтч (всего 4 ТВтч), что в три раза увеличит производство ветряной энергии в Эстонии. Для морских ветряных мощностей крайне важно наличие масштабируемых систем хранения энергии, и в ближайшие месяцы мы примем решение в правительстве о поддержке создания крупных систем хранения“, — объяснила она.

Также начнется обсуждение возможного месторасположения эстонской атомной станции. В соответствии с решением Рийгикогу, по словам Каллас, будет разработан Закон о ядерной энергетике, который определит, будет ли построена атомная станция.

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