СМИ: Буданов заявил, что будущее Украины окажется под угрозой, если мирные переговоры не начнутся до лета

Об этом говорится в материале „Украинской правды“. По данным издания, недавно в Раде состоялась закрытая встреча. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

„Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: „Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось“, - рассказал собеседник, который принимал участие в этой встрече.

Зеленский запретил вести переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что своим указом, который запрещает кому-либо вести переговоры с Россией от имени Украины, он остановил сепаратизм в стране. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января 2025 года.

Зеленский также отметил, что когда российские представители распространяют различные сигналы относительно так называемых „декретов“, как они их называют, это свидетельствует о том, что „они всё еще живут в 1917 году“.

В этой связи, президент Украины напомнил об указе от октября 2022 года на основе решения СНБО о невозможности проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.