СМИ: Буданов заявил, что будущее Украины окажется под угрозой, если мирные переговоры не начнутся до лета
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины, пишет Униан.
Об этом говорится в материале „Украинской правды“. По данным издания, недавно в Раде состоялась закрытая встреча. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.
„Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: „Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось“, - рассказал собеседник, который принимал участие в этой встрече.
Зеленский запретил вести переговоры с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что своим указом, который запрещает кому-либо вести переговоры с Россией от имени Украины, он остановил сепаратизм в стране. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января 2025 года.
Зеленский также отметил, что когда российские представители распространяют различные сигналы относительно так называемых „декретов“, как они их называют, это свидетельствует о том, что „они всё еще живут в 1917 году“.
В этой связи, президент Украины напомнил об указе от октября 2022 года на основе решения СНБО о невозможности проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
„Можем ли мы разговаривать или не можем? Я вам отвечаю, прежде всего - решение Совета национальной безопасности и обороны. Почему я подписывал этот указ? Потому что Путин начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами и вместе с представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость и на меня... Много переговорных процессов, много теневых политических коридоров. Я это остановил быстро. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым представителям, политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина в течение войны“, - подчеркнул Зеленский.
По его словам, сторонники Путина пытались давить через много разных коридоров, и через депутатский корпус граждан Украины и депутатов европейских стран, и через США.
„Было много разных переговорных площадок. И я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Вот и все. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение. Я президент Украины. Я лидер тех или иных переговоров. И всем остальным я запретил. Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. И есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных. А также они использовали другие каналы, и даже в наших некоторых институтах, о которых я публично еще не готов говорить“, - подчеркнул Зеленский.
Что известно о запрете вести переговоры с Путиным
4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что Украина не может вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Этот указ появился в ответ на объявление Путиным об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.