Недвижимость в Эстонии: какие тенденции станут ключевыми в 2025 году?

Энергоэффективность остается одним из главных факторов выбора недвижимости. Программы реновации старого жилого фонда и строительство энергоэффективных домов помогают не только экономить ресурсы, но и снижать ежемесячные затраты жильцов. Новые дома все чаще проектируются с использованием технологий, минимизирующих энергопотребление.

С 1 июля 2025 года в Эстонии произойдет повышение налога с оборота с 22% до 24%. Также уже увеличился подоходный налог для физических лиц с 20% до 22%. Эти изменения неизбежно отразятся на покупательной способности населения и увеличат стоимость строительства.

Местный рынок по-прежнему привлекателен для отечественных инвесторов, а иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость остаются стабильными. Эти факторы помогают смягчить негативное воздействие глобальных событий.

Геополитическая нестабильность оказывает общее экономическое влияние, которое сказывается на рынке недвижимости через рост затрат и инфляцию. Например, увеличение цен на энергоресурсы и снижение доступности некоторых товаров отражаются на строительных расходах и покупательной способности населения. Однако эксперты отмечают, что прямое влияние геополитики на рынок недвижимости в Эстонии остается ограниченным.

Однако даже при снижении ставок высокие цены на жилье в крупных городах, таких как Таллинн и Тарту, остаются вызовом. Многие покупатели начинают обращать внимание на вторичный рынок, где можно найти более доступные варианты, особенно в пригородах.

После периода высоких процентных ставок, которые наблюдались в 2023–2024 годах, ситуация начала меняться. В 2025 году по самым оптимистичным прогнозам ожидается дальнейшее снижение ставок Euribor до уровня около 2%. Это особенно важно для тех, кто планирует покупку недвижимости с использованием жилищного кредита. Более низкие процентные ставки облегчат обслуживание кредитов и привлекут новых покупателей на рынок.

В 2025 году интерес к энергоэффективным объектам продолжит расти, особенно среди семей, которые заботятся о долгосрочной экономии.

Региональные различия

Несмотря на доминирование Таллинна и Тарту, интерес к пригородам и сельским районам увеличивается. Это связано с популярностью удаленной работы и желанием жить ближе к природе. Покупатели все чаще ищут просторные дома или квартиры с возможностью обустройства рабочего места. Регионы с развитой инфраструктурой становятся все более привлекательными для семей и молодых специалистов.

Стоит ли покупать недвижимость в 2025 году и на что обратить внимание?

Покупка недвижимости в 2025 году остается актуальной для тех, кто готов к долгосрочным вложениям. Снижение процентных ставок делает домашний кредит более доступным, что особенно важно для молодых семей и тех, кто впервые задумывается о приобретении жилья. Однако рост налогов и общая экономическая неопределенность могут повлиять на стоимость недвижимости.

Вторичный рынок недвижимости в 2025 году может предложить интересные возможности для покупателей. Основное преимущество таких объектов — их более низкая стоимость по сравнению с новостройками. Это особенно актуально в условиях роста налогов и высоких цен на строительство.

Кроме того, многие квартиры на вторичном рынке находятся в хорошо развитых районах с готовой инфраструктурой. Также стоит учитывать, что большинство квартир на вторичном рынке уже оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, что снижает расходы на переезд и обустройство.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить