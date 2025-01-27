Эстония проведет важные исследования: как изменились условия жизни, доходы и работа жителей
В 2025 году Департамент статистики с помощью жителей Эстонии проведет восемь важных исследований, которые, среди прочего, помогут выяснить, насколько изменились доходы и жилищные условия жителей Эстонии, какова ситуация на рынке труда и какие факторы влияют на состояние здоровья нашего населения.
„Для того, чтобы создать достоверное представление о происходящем в обществе, мы изучим положение дел у наших жителей“, — сказала руководитель отдела социальной и демографической статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо. Она добавила, что именно на основании этих данных политики и главы государства принимают решения, касающиеся будущего Эстонии.
От жилищных условий до здоровья и поездок
Существенную часть данных Департамент статистики получает уже из имеющихся баз данных, однако их одних недостаточно. В этом году будут проведены восемь индивидуальных исследований, в выборку которых может попасть каждый из нас. „Мы благодарны за вклад каждого человека, поскольку лишь общими усилиями мы сможем прийти к осознанным и основанным на данных решениям и таким образом сделать нашу жизнь лучше“, — сказала Мюйрсоо.
Исследование трудовой занятости в Эстонии, социальное исследование в Эстонии, исследование здоровья населения Эстонии и исследование бюджета домохозяйства — это лишь некоторые из проводимых в этом году исследований. Например, исследование трудовой занятости предоставляет обзор условий труда и активности жителей на рынке труда. С помощью исследования измеряются уровни трудовой занятости, безработицы и участия в рабочей силы.
Проводимое ежегодно социальное исследование показывает, как за год изменились доходы и жилищные условия населения Эстонии. Помимо прочего. исследование дает хорошее представление о финансовом положении домохозяйств с детьми или одиноко проживающих лиц.
В график исследований этого года включено также исследование здоровья населения Эстонии, с помощью которого оценивается состояние здоровья населения Эстонии, влияющие на это факторы и использование услуг здравоохранения. Результаты исследования используются для планирования программ по здоровью населения и профилактике заболеваний, а также для оценки текущей деятельности.
Данные собираются также о поездках жителей Эстонии. Исследование туризма показывает, сколько жителей Эстонии совершало поездки и сколько денег они на это потратили. Наряду с привычками путешествий и целями поездок результаты исследования дают информацию о том, сколько жителей Эстонии не совершает поездок. „С помощью исследования также важно получить представление о том, сколько денег люди тратят в поездках, в каких целях они совершают поездки и какие страны назначения или места в Эстонии наиболее популярны“, — объяснила Мюйрсоо суть исследования туризма.
Важен вклад каждого
Участие в индивидуальных опросах является добровольным, однако отказ от участия означает, что мы потеряем важную составляющую целостной картины, поскольку каждый человек представляет положение и мнение схожих с ним членов общества.
Департамент статистики не передает собранные от людей персонализированные данные ни одному из государственных учреждений. „Собранная в рамках исследований персонализированная информация защищена соблюдением принципов статистической конфиденциальности и исполнением требований защиты персональных данных“, — подтвердила Мюйрсоо.
Индивидуальные исследования Департамента статистики 2025 года, при попадании в выборку которых вы можете внести свой вклад:
Исследование о здоровье, старении и прекращении трудовой деятельности в Европе;