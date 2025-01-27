Эстония проведет важные исследования: как изменились условия жизни, доходы и работа жителей

„Для того, чтобы создать достоверное представление о происходящем в обществе, мы изучим положение дел у наших жителей“, — сказала руководитель отдела социальной и демографической статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо. Она добавила, что именно на основании этих данных политики и главы государства принимают решения, касающиеся будущего Эстонии.

От жилищных условий до здоровья и поездок

Существенную часть данных Департамент статистики получает уже из имеющихся баз данных, однако их одних недостаточно. В этом году будут проведены восемь индивидуальных исследований, в выборку которых может попасть каждый из нас. „Мы благодарны за вклад каждого человека, поскольку лишь общими усилиями мы сможем прийти к осознанным и основанным на данных решениям и таким образом сделать нашу жизнь лучше“, — сказала Мюйрсоо.

Исследование трудовой занятости в Эстонии, социальное исследование в Эстонии, исследование здоровья населения Эстонии и исследование бюджета домохозяйства — это лишь некоторые из проводимых в этом году исследований. Например, исследование трудовой занятости предоставляет обзор условий труда и активности жителей на рынке труда. С помощью исследования измеряются уровни трудовой занятости, безработицы и участия в рабочей силы.

Проводимое ежегодно социальное исследование показывает, как за год изменились доходы и жилищные условия населения Эстонии. Помимо прочего. исследование дает хорошее представление о финансовом положении домохозяйств с детьми или одиноко проживающих лиц.

В график исследований этого года включено также исследование здоровья населения Эстонии , с помощью которого оценивается состояние здоровья населения Эстонии, влияющие на это факторы и использование услуг здравоохранения. Результаты исследования используются для планирования программ по здоровью населения и профилактике заболеваний, а также для оценки текущей деятельности.