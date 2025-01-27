Объем закупленного молока в Эстонии прошлом году увеличился, цена немного снизилась

Ведущий аналитик группы сельскохозяйственной статистики Эге Кирс объяснила, что молочная продукция составляет примерно четверть от стоимости сельскохозяйственной продукции Эстонии и таким образом существенно влияет на экономическое состояние производителей сельскохозяйственной продукции. „В начале прошлого года средняя закупочная цена на молоко составляла 425,87 евро за тонну. Летом цена была ниже обычного, однако начиная с июля стала постоянно расти. В декабре 2024 года производителям молока в среднем за тонну молока платили уже 480,22 евро“, — отметила Кирс.

Закупочная цена на молоко в Эстонии следует тенденциям в странах Европейского союза (ЕС) и во многом зависит от ситуации на внешнем рынке и спроса иностранных государств, поскольку значительная доля молока и молочных продуктов Эстонии идет на экспорт. В декабре 2024 года прогнозируемая средняя закупочная цена на молоко в странах ЕС составляла 537,4 евро за тонну. Закупочная цена эстонского молока была на 11% ниже.

За год объем закупленного у производителей сельскохозяйственной продукции молока увеличился на 6%. В общей сложности объем молока за последнее десятилетие увеличился более чем на четверть. По первоначальным данным, в 2024 году из молока было произведено 247 500 тонн различных молочных продуктов, в том числе 109 800 тонн питьевого молока, 64 800 тонн сыра и творога, 35 700 тонн кисломолочных продуктов и 3600 тонн сливочного масла

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